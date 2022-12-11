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陸禁台貨風暴！　綠委提「1招」別無他法：台灣經貿轉骨時刻

▲▼立委邱志偉施政總質詢。（圖／記者李毓康攝）

▲邱志偉指出，政府要早日正視ECFA簽訂後，這幾年有哪些產業，已經有過度親中依賴的問題。（圖／記者李毓康攝）

記者江采蓁／綜合報導

大陸對台灣食品祭出新一波禁令，除水產品，連同台灣啤酒、金門高粱、金車噶瑪蘭威士忌、黑松沙士等也都受影響，引發各界討論。對此，民進黨立委邱志偉11日於臉書指出，「現在正是轉骨的黃金時刻」，期盼政府要早日正視ECFA簽訂後，這幾年有哪些產業，已經有過度親中依賴的問題。

邱志偉指出，這次大陸提出《進口食品境外生產註冊管理規定草案》為由，拿出一些行政理由，阻擋台灣的漁產品，乃至於酒類、碳酸飲料等飲品進口，其實手法都差不多。他提到，從去年開始，先是說台灣水果驗出有害蟲等，接著今年又說我國石斑魚驗出禁藥，這次又拿行政理由阻擋台灣水產品、飲品，其實整波複合式攻擊，可以說就是兩岸貿易長期累積的政經分離假象，逐漸被揭開，「台灣除了盡早降低對中經濟依賴之外，別無任何方法。」

邱志偉表示，過去有些人還真會認真研究，是否大陸提出台灣的農漁產品，或是水果真有問題，「但其實這只是不願意相信政治理由」，以其他國家為例，除大陸以外的國家，假使談及台灣的水果有問題，會以共商解決方案，或是積極回應台灣提出的改善方式因應，只要問題解決便可進口，他點出，但大陸這幾波下來的處理方法，多是先找一個理由之後，便採最激進的處理方法，直接停止輸入台灣產品，事後也已讀不回，甚至不告知退件理由。

因此，邱志偉提醒「與大陸貿易的政經分離時代結束了」，他指出，這個結束不單只是台灣，甚至是大陸正要面臨全球孤立時刻，開始要做出的自保手段，「當然，台灣是一個大陸可輕易使用的政治武器」，他表示，只要對台灣做貿易報復，國內必定會有部分陣營的人出來呼籲政府別再得罪大陸，但他質疑「有用嗎？」，這幾天兩岸企業家峰會台方理事長劉兆玄率台灣龐大的代表團赴中，成員還不乏馬政府時代高官：前行政院副院長的杜紫軍、前經濟部長尹啟銘等，去見了國台辦主任劉結一等人，這群台灣人中有許多都是力挺兩岸ECFA，卻甫到大陸就遇到對台貿易制裁，顯見連去跟大陸談都沒效，怎麼會把問題歸咎給台灣政府的態度。

邱志偉最後呼籲，政府要早日正視ECFA簽訂後，這幾年有哪些產業，已經有過度親中依賴的問題，都必須要盡早作該有的補救措施，尤其應當跟企業界或農漁民朋友做好溝通。他強調，「我們不必過度憂慮中國這幾波制裁，相反的，我們應該將其視為台灣經貿的『轉骨時刻』」，揚棄長年對中買辦式的生意模式，該是時候面向全球的時刻，他相信，台灣產品只要優質，在有公平貿易的基礎之上，台灣的各類產品一定能走得出去，同時也能根留台灣，不會有任何產業空洞化的危機。

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