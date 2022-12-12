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漁港直送「生魚片12片100元」他嫌貴：踩雷了！照片曝光　風向逆轉

▲▼ 。（圖／翻攝自FB爆怨公社）

▲原PO認為這盤沒有100元的價值 。（圖／翻攝自FB爆怨公社）

記者施怡妏／綜合報導

許多台灣人愛吃生魚片，從平價熱炒到迴轉壽司，甚至是高檔吃到飽或日本料理，生魚片都是菜單上必備菜色，一名網友日前到某漁港美食街用餐，點了一盤100元的生魚片，送上桌時卻傻眼了，份量超小就算了，口感也不佳，照片曝光後，網友認為原PO吃米不知米價，「這樣100元超便宜！」

原PO在臉書「爆怨公社」發文，日前到漁港的二樓美食街用餐，點了一盤炒麵、一份炸物、一碗湯以及一盤綜合生魚片，「其他的不說，就看那盤生魚片，這樣100？」他貼出照片，生魚片有3種，共12片，他吃一口皺眉，份量小口感又不好，「人家阿里山上的生魚片都比他大片，老闆出這盤都不會覺得丟人嗎？」

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原PO表示，明白一分錢一分貨的道理，但在號稱「漁港直送」的漁港觀光市場餐廳端出這一盤，讓他不能接受，「這盤我們沒吃完，不是吃不起，是吃不下口」。

▲▼ 。（圖／翻攝自FB爆怨公社）

▲原PO直呼「踩到雷」。（圖／翻攝自FB爆怨公社）

貼文一出，網友卻一面倒喊「超便宜」，「你去八斗子漁港吃看看，我之前帶妻小去，一樣的生魚片450！好像我才是苦主」、「吃米不知道米價，你去永安漁港點一盤來看看就知道，一盤150比這更寒酸」、「這樣100還嫌貴，我建議自備釣竿自己釣比較便宜」、「光看有海鱺魚跟鮭魚就值得了」、「是在幫打廣告？這樣100生意應該不錯哦」。

話題引起網友討論，原PO更新貼文，每個人的認知不同，「價格跟價值是兩回事」，照片無法確實呈現口感，有人覺得比連鎖壽司店賣得便宜，「單看數量確實是便宜，但再加上環境跟品質就不好說了，覺得這盤值100的可以去試試看是不是值100」。

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