陸禁台貨　王定宇批藍營：不敢罵霸凌只檢討受害者不夠乖

▲王定宇10日於臉書評論大陸無預警再禁台多項產品。（圖／記者湯興漢攝）

記者江采蓁／綜合報導

大陸8日無預警再禁止台灣水產品進口，農委會統計，受影響產值約60億元，對此，前總統馬英九10日質疑，我國與大陸有簽23項協議，可根據協議要求跟大陸協商，「有現成管道為什麼不用？」民進黨立委王定宇就在臉書批評，「藍營這種不敢批評霸凌者，卻只檢討受害者不夠乖巧，令人搖頭。」

王定宇表示，大陸無理突襲禁止台灣農漁、飲料水酒產品，政府立即啟動應變，首要就是協助台灣農漁民、中小企業，降低衝擊損失。這也是讓台灣協助各產業分散市場、降低依賴這種高度政治風險市場的機會。他提到，大陸慣於以經濟活動當成武器，無視國際規範，對台灣詢問也不讀不回，台灣應該向世貿組織提起訴追，「國人也必須瞭解與大陸商務往來，大陸有這種不正常的政治風險。」

王定宇指出，值此國民黨在台勝選，以及國民黨劉兆玄率團訪中之際，大陸仍然對台灣弱勢產業發動這種無恥攻擊，顯示大陸對台威脅，有大陸自己的野心和進程，不會因為台灣政治氛圍而有所差別，而馬英九竟然指責台灣不跟大陸溝通，完全無視台灣既無違規，亦有溝通意願和管道，「藍營這種不敢批評霸凌者，卻只檢討受害者不夠乖巧，令人搖頭。」

王定宇強調，大陸這種只敢霸凌台灣弱勢產業的行徑，根本就是「俗辣」作風，生意買賣是互相得利，不是誰靠誰，「要不然大陸怎麼不敢禁止台灣晶片呢？」台灣對大陸出口佔比42%，但是其中超過22%是大陸沒有台灣製品不行的IT高科技產業。