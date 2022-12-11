CNN認證「台灣交通如行人地獄」　邱臣遠：王國材無法改善就下台

▲邱臣遠喊話，希望這次CNN的認證嘲諷，能讓交通部痛定思痛。（圖／翻攝自邱臣遠臉書）

記者江采蓁／綜合報導

美國有線電視網（CNN）近日的報導點出台灣交通險象環生，如同行人地獄，恐不利觀光發展。對此，民眾黨立法院黨團總召邱臣遠11日就在臉書指出，台灣交通事故多，每年造成3,000個家庭破碎，48萬人受傷，呼籲交通部痛定思痛，「如果交通部長做不到，就應該勇敢辭職下台！」

邱臣遠指出，據了解，目前美、英、澳、加、日等5國政府的旅遊須知，均提醒台灣交通是大問題，阻礙台灣觀光發展，卻長期不受政府重視。他提到，台灣交通事故多，每年造成3,000個家庭破碎，48萬人受傷，造成生靈塗炭，屢屢成為國人關心焦點，但政府卻提不出具體改善措施，為此，他提出交通安全基本法，呼籲政府重視，也屢次質詢要求政府實施「交通零死亡願景」政策，改善道路交通安全，但是交通部仍提不出具體對策。

邱臣遠表示，台灣交通惡化，每十萬人交通死亡數高達13人，是日本的6倍、英國的5倍，與東南亞國家相比還輸給緬甸、菲律賓與柬埔寨，只能排到第八名。他舉例，1997年瑞典實施「零死亡願景(Vision Zero)」政策後，14年內道路交通死亡人數減半，成為全球最安全的國家，之後挪威、英國愛丁堡、加拿大、美國紐約、澳洲及日本都陸續採行，也都大幅降低交通死亡人數，他痛批，「過去政府都認為『其他國家能台灣也能』，唯獨對於整頓交通，台灣萬萬不能！」

邱臣遠呼籲，希望這次CNN的認證嘲諷，能讓交通部痛定思痛，真正落實保護行人與用路人的安全，讓觀光客來台不再害怕走在街道上，讓世界看見台灣的改變，「如果交通部長做不到，就應該勇敢辭職下台！」