新北富基漁港x幸福雙心公園　嘗鮮味探訪石門牽罟歲月

▲新北市石門區「富基漁港x幸福雙心公園」。（圖／合成照／新北市漁業處提供）

記者郭世賢／新北報導

目前正值萬里蟹產季，推薦大家可以到新北市石門區的富基漁港，親自挑選鮮活萬里蟹、現流文蛤、海蝦等活海產，交由港內代客料理現煮，即刻享用漁港直送新鮮海味。品嘗完漁港現撈直送的海鮮後，可以步行15分鐘到今年剛落成的「幸福雙心公園」，這裡以牽罟捕魚作為公園主意象，結合當地傳統捕魚文化。

漁業處表示，花蟹、三點蟹及石蟳這三大海蟹統稱為萬里蟹，每年萬里蟹產季吸引大批饕客來到富基漁港呷尚青的活海蟹，除了萬里蟹，各式漁產以活水缸方式直銷展售，有龍蝦、瀨尿蝦、石斑、海鱸魚，遊客可在水攤採買活海鮮回家料理，或交由港內兄弟海產、味味海鮮餐廳、姊妹海景餐廳等代客料理，現場馬上搶「鮮」享用最美味的海產。

▲A18.A19春來活海鮮水攤江玉琴（左）A27.A28小萍小珮活海鮮水攤（右）。（圖／記者郭世賢攝）

漁業處說，富基漁港附近的幸福雙心公園，公園內最大亮點為「牽罟織夢網」裝置藝術，將老梅在地的牽罟文化與幸福石門意象結合，並有多種互動體驗設施，如海螺音控裝置及燈塔人牽罟造景，帶領到訪的遊客穿越時空，宛如與先民一同合作參與了充滿人情味的牽罟捕魚活動。

此外，公園內也設置舢舨船模型、舢舨船造型座椅及牽罟文化的介紹看板，兼具休憩觀光及教育功能，讓遊客認識石門老梅早期的漁業文化。踏上公園旁「石門幸福步道」，還可往北漫步到富貴角公園，往東則可至老梅綠石槽。

▲石門富基漁港。（圖／新北市漁業處提供，下同）

漁業處長張麗珍表示，市府近年持續推動轄內漁港轉型，翻轉大家對漁港的想像，讓漁港除了有漁獲海鮮，也更適合民眾休憩觀光。盛產新鮮海產的富基漁港是臺灣的極北漁港，也是萬里蟹的重要產地，港內魚市外觀為獨特的墨西哥帽造型別具特色，增添北海岸奇趣浪漫的景觀。

▲石門幸福雙心公園。

▲石門幸福雙心公園「燈塔人牽罟意象」。

▲石門幸福雙心公園「牽罟織夢網」裝置藝術。

▲石門幸福步道。

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