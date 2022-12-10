八里米倉國小百年校慶　侯友宜與三代校友同歡樂

▲新北市長侯友宜出席八里「米倉國小」百年校慶。（圖／新北市教育局提供）

記者戴上容、郭世賢／新北報導

新北市米倉國民小學今（10日）舉辦100週年校慶慶祝典禮，學校以「紅橋綠衣迎百穗-龍騰米倉躍世紀」為主題，慶祝百週年校慶，市長侯友宜到場祝賀，並與94歲資深校友周錦瑞一同進行「百年壽桃匯祝福」生日禮讚，同時也邀請歷屆校友、地方耆老以及社區民眾一起共襄盛舉，場面溫馨熱鬧。

侯友宜表示，米倉國小創立於1922年，老師就近利用觀音山與淡水河岸實踐環境教育，榮獲兩次國家永續教育獎首獎。學校歷史悠久且經歷多位校長努力，打造健康、創新、在地關懷與全球視野的永續環境教育典範學校，並結合自身環境地理條件，提供學生多元的學習課程與活動場域，近年市府也補助400萬元協助學校多元智能教室、美感教育環境建置以及低碳校園環境設備改善。

今日校方也邀請資深校友94歲的周老先生回母校，與侯市長一起切蛋糕，祝福米倉百歲生日快樂。學校更精心辦理「三代同堂回到小學生活的一天」，爺爺奶奶、父母、陪伴孩子，祖孫三代攜手回校園，回憶過往的學校點滴。侯友宜與學生們一同啟用由1923年建立的太子亭遺址增建「水岸米倉」，為該校百年校慶增添風華。

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