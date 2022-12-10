　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

八里米倉國小百年校慶　侯友宜與三代校友同歡樂

▲新北八里米倉國小百年校慶。（圖／新北市教育局提供）

▲新北市長侯友宜出席八里「米倉國小」百年校慶。（圖／新北市教育局提供）

記者戴上容、郭世賢／新北報導

新北市米倉國民小學今（10日）舉辦100週年校慶慶祝典禮，學校以「紅橋綠衣迎百穗-龍騰米倉躍世紀」為主題，慶祝百週年校慶，市長侯友宜到場祝賀，並與94歲資深校友周錦瑞一同進行「百年壽桃匯祝福」生日禮讚，同時也邀請歷屆校友、地方耆老以及社區民眾一起共襄盛舉，場面溫馨熱鬧。

侯友宜表示，米倉國小創立於1922年，老師就近利用觀音山與淡水河岸實踐環境教育，榮獲兩次國家永續教育獎首獎。學校歷史悠久且經歷多位校長努力，打造健康、創新、在地關懷與全球視野的永續環境教育典範學校，並結合自身環境地理條件，提供學生多元的學習課程與活動場域，近年市府也補助400萬元協助學校多元智能教室、美感教育環境建置以及低碳校園環境設備改善。

今日校方也邀請資深校友94歲的周老先生回母校，與侯市長一起切蛋糕，祝福米倉百歲生日快樂。學校更精心辦理「三代同堂回到小學生活的一天」，爺爺奶奶、父母、陪伴孩子，祖孫三代攜手回校園，回憶過往的學校點滴。侯友宜與學生們一同啟用由1923年建立的太子亭遺址增建「水岸米倉」，為該校百年校慶增添風華。

【更多新聞】

►三重套房伴屍100天　女兒稱母親交代「會死而復生」

►快訊／新北套房驚見「女乾屍」！旁點詭異薰香　女兒伴屍100多天

►新北驚傳命案！36歲失業女從16樓墜落地面　保全嚇壞急報警

►入監前消失！淡水前清潔隊長貪141萬逃亡4年　因貪吃違停落網

►鍋寶「不鏽鋼保鮮盒」5入超特價1080元！輕量好帶、直接微波超方便

►手刀購5片式平口褲!三花獨家3件只要$597

►「保健1212購物慶，最後優惠不錯過！

ET快訊
孟子第73代孫女炸渾圓雙球挺洪榮宏　他嗨到「直接脫衣」
張蘭「無罩直播」突坦承確診！　身旁助理全芭比Q了
2022「巨乳BEST100」百人名單曝光　24歲正妹稱霸日
李立群返台被問「老婆怎沒一起？」　親曝原因：自己活明白了
抽菸「罹13種癌機率更高」　醫師曝身邊8大致癌因子
正妹撿皮夾送警局　隔天「失主要提告！」她嘆：人心太恐怖
江蕙「現蹤」小巨蛋挺舊愛　洪榮宏得知驚喜：我會賣力演出
正妹拒來往…恐怖網友暴走爬窗進屋　硬脫褲：爽完讓妳死

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

荷蘭美聲馬丁賀肯斯首場音樂會　南紡廣場療癒登場

八里米倉國小百年校慶　侯友宜與三代校友同歡樂

三重光榮國小新建校舍啟用　侯友宜見證藝術綠建築校園

內政部移民節表揚　鐘景琨宣布臺德互惠自動通關啟用

八里果園父子攜手經營　新北產出新鮮「帝王柑」

疫情解封！邁入21年織襪芭樂節上場　萬人湧入大爆滿

桃園圓夢+大內壢國際同濟會　募40萬助憨兒學習成長

2023台南耶誕跨年麻豆總爺大手牽小手　黃偉哲與市民放風迎耶誕

第29屆關懷盃棒球賽開幕　65支青棒、青少棒隊伍參賽

台電屏東區處歌聲傳愛　歲末送暖小兒痲痺症病童

孫德榮曾力挺波特王...5個月後逆轉　火星叔叔哭了「7年感情都是真的」

Sandy懷孕請假..吳宗憲：她就好命啊　突然吼鹿希派「給我當20年的兵」XD

貓咪隨機亂入卡達世足賽　跳上球員記者會桌被請離

離塵不離城！坐擁千坪雙公園 「和宜仁和」打造台南東區健康宅

雙人舞獨留女孩呆站！　陌生暖男上台陪伴表演

逛動物園遇烏龜翻車 四腳朝天狂揮小手收

水豚君狂嗑50kg大南瓜　ASMR清脆聲超級療癒❤

男學生們接力灌籃秀英姿！　網歪樓：玩音遊的感覺很強

許凱顧玩遊戲..楊冪怒：你該死了吧？　打掉他手機「床上撲倒+熱吻」

挑戰把球踢進角落小洞　不怕失敗堅持練10年！

荷蘭美聲馬丁賀肯斯首場音樂會　南紡廣場療癒登場

八里米倉國小百年校慶　侯友宜與三代校友同歡樂

三重光榮國小新建校舍啟用　侯友宜見證藝術綠建築校園

內政部移民節表揚　鐘景琨宣布臺德互惠自動通關啟用

八里果園父子攜手經營　新北產出新鮮「帝王柑」

疫情解封！邁入21年織襪芭樂節上場　萬人湧入大爆滿

桃園圓夢+大內壢國際同濟會　募40萬助憨兒學習成長

2023台南耶誕跨年麻豆總爺大手牽小手　黃偉哲與市民放風迎耶誕

第29屆關懷盃棒球賽開幕　65支青棒、青少棒隊伍參賽

台電屏東區處歌聲傳愛　歲末送暖小兒痲痺症病童

洪榮宏和嘉賓太親密　嫩妻看不下去...衝上台打斷：給我差不多一點

關懷盃首創軟式組　綠島公館搭船來參賽「考倒」胡冠俞

荷蘭美聲馬丁賀肯斯首場音樂會　南紡廣場療癒登場

小貓吃醋不讓媽買「狗狗眼罩」　伸出前掌幫熱敷：我的肉墊就夠了

婆婆邀乾女兒作客…狂讚「中意妳當媳婦」人妻回1句　全場空氣凝結

孟子第73代孫女來了！　炸渾圓雙球挺洪榮宏...他嗨到「直接脫衣」

歐洲議會副議長「遭搜索逮捕」　外媒指涉卡達行賄

卡達世足賽消費力驚人　VISA：超越上屆89％

愛莉莎莎開課「2天賺1300萬」！　網揭流量密碼：最強沒有之一

張蘭「無罩直播」突認發燒確診！　身旁助理全芭比Q了

潑酸24歲新婚妻「焦黑毀容」　夫：她婚後變香爐！我成綠草原

地方熱門新聞

獨居老人困收納箱4天　見警忍不住哭

水情嚴峻嘉南地區推動大區輪作全面節水措施

南消防火宣導前進啟聰學校

台灣黑熊遭殘殺藏冰箱！男20萬交保

一夜連破槍、毒色情成果豐碩

翁迷途陷新化山區白堊土丘　警救援

邀企業勞工加入國民法官　彰化地院受認同

2023台南耶誕跨年麻豆總爺大手牽小手

疫情解封！邁入21年織襪芭樂節上場　萬人湧入大爆滿

林依婷護送13尊神明回廟安座

全台唯一可輸陸水產品　食品董座：平常心

2022高山茶都嘉義茶博會12/10登場

嘉義縣模範公務人員暨績優公務人員頒獎

台中南門橋兩側死亡意外頻傳　地方盼辦路祭

更多熱門

相關新聞

三重光榮國小新建校舍啟用　侯友宜見證綠建築校園

三重光榮國小新建校舍啟用　侯友宜見證綠建築校園

新北市三重區光榮國小歷時4年，打造共構地下2層停車場及地上3層新校舍，市長侯友宜今（10日）出席新建校舍落成典禮，與全校師生及傑出校友共同見證科技、藝術綠建築校園的啟用時刻。

八里果園父子攜手經營　新北產出新鮮帝王柑

八里果園父子攜手經營　新北產出新鮮帝王柑

即／瑞芳警分局火警　消防緊急搶救

即／瑞芳警分局火警　消防緊急搶救

近4年火災件數下降27％　侯友宜表揚消防、義消楷模

近4年火災件數下降27％　侯友宜表揚消防、義消楷模

「台灣史大師王世慶」國際學術研討會

「台灣史大師王世慶」國際學術研討會

關鍵字：

新北八里米倉國小

讀者迴響

熱門新聞

女星「無罩散步」亂晃：緊張又害羞

教召男揍班長！軍方要他關5年被駁回

玖壹壹健志「私訊梅西」被回了！

鍾明軒驚出車禍！

LINE「1按鍵露餡」好老公狂約砲！妻哭：好噁心

女友妹妹太正　男滿腦子都是她：怎辦？

苗栗獅潭鄉發錢了　紓困金再一波！

中居正廣傳罹癌停工到年底！　「近照快成皮包骨」日網憂

快訊／芝妍連換5套「水藍色婚紗絕美」！

男友曾是玩咖！她開床頭櫃失眠了

獨居老人困收納箱4天　見警忍不住哭

整場出現18張黃牌　梅西怒轟裁判

妹子和哥同住「沒穿內衣」激凸　男友驚喊1句

金鐘主持人驚爆「正在偷吃」！

獨／波特王曬出「跟孫德榮對話紀錄」回答5疑問

更多

最夯影音

更多
孫德榮曾力挺波特王...5個月後逆轉　火星叔叔哭了「7年感情都是真的」

孫德榮曾力挺波特王...5個月後逆轉　火星叔叔哭了「7年感情都是真的」
Sandy懷孕請假..吳宗憲：她就好命啊　突然吼鹿希派「給我當20年的兵」XD

Sandy懷孕請假..吳宗憲：她就好命啊　突然吼鹿希派「給我當20年的兵」XD

貓咪隨機亂入卡達世足賽　跳上球員記者會桌被請離

貓咪隨機亂入卡達世足賽　跳上球員記者會桌被請離

離塵不離城！坐擁千坪雙公園 「和宜仁和」打造台南東區健康宅

離塵不離城！坐擁千坪雙公園 「和宜仁和」打造台南東區健康宅

雙人舞獨留女孩呆站！　陌生暖男上台陪伴表演

雙人舞獨留女孩呆站！　陌生暖男上台陪伴表演

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面