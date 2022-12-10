黃金博物館志工「身懷蕨技」　打造東北角最閃亮文化據點

▲黃金博物館志工舉辦文化行旅多年，深受遊客喜愛。（圖／新北市立黃金博物館提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市立黃金博物館的黃金志工，今年除了籌辦金瓜石文化行旅、行動博物館，打造無牆博物館外，更推出「身懷蕨技」快閃活動，將無限的活力注入館舍，與博物館一同打造文化金礦山。今（10日）舉辦黃金志工表揚餐會，現場由謝文祥館長親自表揚，也與志工夥伴一同回顧過去一年的點滴，場面溫馨熱鬧。

黃金博物館謝文祥館長表示，黃金博物館創館之初，就有許多九份、金瓜石在地人士熱情投入志工行列，陪伴黃金博物館迄今，即將邁向第19年。今年黃金志工推出「身懷蕨技」快閃活動；志工將所學生態知識，導覽遊客踏遊黃金生態園區，認識在地蕨類。博物館肯定志工不斷成長的志氣以及無私奉獻的的精神，也期許在黃金志工的協助下，黃金博物館將成為臺灣東北角最閃亮的文化據點。

▲黃金志工身懷蕨技快閃活動，引領遊客踏遊黃金生態園區。

黃金志工郭真辰先生分享，其自黃金博物館籌備時期就加入了志願服務。2003年代，博物館園區仍一片荒涼，甚至還需要借用瓜山國小禮堂辦理志工訓練。直至今日，黃金博物館已經成為國內外遊客必來景點，郭真辰18年來面對無數的遊客，每當導覽結束，受到遊客真摯的嘉勉與感謝，深深感受「服務最榮，助人最樂」。

黃金博物館持續推動志願服務的多元在地教育課程，期許黃金志工繼續為博物館增添活力與創意，也期待志工在服務中，能夠獲得自我的成就與價值。近期黃金博物館將招募新志工，有志願者請關注「新北市立黃金博物館 」臉書粉專。

▲黃金志工身懷蕨技，帶領遊客認識金瓜石特殊生態。

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