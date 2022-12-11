汐止男酒後騎電動車遭攔辯「沒開電用腳蹬」　酒測值1.13慘了

記者張君豪／新北報導

11月30日0時30分，新北市汐止區民權街二段79號，廖姓男子（51歲）飲酒後貪圖方便，騎電動二輪車出門，且未戴安全帽；加上他酒後騎電動車地點就在汐止警分局橫科所旁約10公尺處，警員換班正要出勤，眼尖的巡邏警員將他攔下，盤查過程發現中廖男散發濃厚酒氣，廖坦承有飲用酒類，辯稱是以腳蹬方式滑行，並無開啟電門行駛。

▲廖男酒後騎電動二輪車上路，經警方酒測確認酒駕送辦。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

警方指出：根據新修道路交通管理處罰條例，將原條文之「電動自行車」修改為「微型電動二輪車」，並在2022年11月30日正式實行，民眾若酒後騎乘電動自行車上路，也等跟乘機車、駕駛汽車般視同酒駕上路。

加上警員攔查當下，便注意到廖男電動車儀表板已開啟，表示正以電力發動行駛狀態，廖男說詞顯不可信，警方現場告知酒測之相關權益，並對廖男實施酒測，酒測值高達1.13MG/L，已超過法定標準值0.25MG/L，廖男涉犯刑法185條之3公共危險罪，警方現場逮捕廖男，詢後移送士林地檢署偵辦。

汐止警方呼籲，依據道路交通管理處罰條例、刑法相關規定，駕駛電動二輪車也必須遵守法律規定，除戴安全帽外，並絕對不可酒後駕車，以免觸法釀生車禍。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

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