新北首座校園共構運動聚點　林口東湖國小設健身中心雙贏

▲新北首座在新建校園規畫共構健身中心。（圖／新北市體育處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北首座與新建校園共構的運動聚點「威湧運動x林口東湖國小」，林口區新設的東湖國小在今年9月順利開學，新建校舍在建築規劃設計時，就將新北運動聚點健身中心納入，設有地上3層的多功能體健中心，除了學校教學運用也提供周邊社區優質的運動場館與課程，為校園師生、居民帶來多元、便捷的運動服務。

體育處長洪玉玲指出，新北市已啟用16座國民運動中心及2座水上運動中心，為滿足廣大市民運動需求，自2019年起推動運動中心2.0計畫，以「新北運動聚點」為名，包括運動中心、健身中心及運動天幕，預計至今年底完成46處聚點。

▲健身房單次入場1小時50元。

洪玉玲表示，新北首座新建校園規畫共構健身中心，委由威湧運動科技股份有限公司經營「威湧運動林口館-東湖國小」，以游泳教學及運動場館經營為專業，在多所安親班、學校、運動俱樂部、公家機關等領域裡，皆有完善的場館規劃與專業服務，在運動產業建立深厚基礎。

洪玉玲表示，本處運動聚點平價收費，相關收費比照國民運動中心，健身房單次入場1小時50元，除了健身房，還有適合各族群的空中瑜珈、瑜珈提斯、低空療癒瑜珈等課程，也針對喜愛跳舞市民安排的派對有氧、zumba課程，更有針對校園最多的兒童開設律動課程、MV舞蹈，滿足社區中不同運動強度需求、不同族群的專屬規劃。

▲適合各族群瑜珈提斯、低空療癒瑜珈等課程。

體育處表示，「威湧運動林口館-東湖國小」營業時間為早上6時到晚間11時，現正推出新會員優惠、主題課程優惠、健身館單次入場等好康，相關優惠訊息可上「威湧運動林口館-東湖國小」臉書粉專查詢，更多新北運動資訊歡迎持續追蹤「新北運動聚點」臉書粉專。

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