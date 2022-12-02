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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／館長合體黃國昌狂轟「幫黑道辦特見」　陳明文回應了

▲▼館長直播。（圖／翻攝自館長直播）

▲館長1日與黃國昌合體直播，痛批立委陳明文替黑道、寶和會槍手辦理「特見」。（圖／翻攝自館長直播）

記者趙蔡州／綜合報導

「館長」陳之漢1日晚間與時代力量前立委黃國昌合體直播，過程中指控民進黨立委陳明文替黑道、寶和會槍手辦理「特見」。對此，陳明文2日晚間在臉書回應，他並非辦理特見，而是增見，並強調他與寶和會成員完全素不相識，僅是服務處接受委託辦理選民服務。

陳明文臉書全文：

去年，館長質疑我的服務處替寶和會成員辦理特別接見，我已經說明，我並非辦理特見，而是增見。針對這個誤會，我選擇與館長面對面見面，因為我認為，只有當面釋疑，才能解開誤解，這是我面對一位被槍擊受害者的同理心與誠意。況且我與寶和會成員完全素不相識，僅是服務處接受委託辦理選民服務。

當下館長接受了我的說法，雙方相談甚歡，館長也提出希望修法的想法，於是，我在去年5月5日碰面後，馬上於5月19日提出《槍砲彈藥刀械管制條例》與《組織犯罪條例》修正草案，希望遏止氾濫的黑槍改善治安，相關修法法案的資料，都可以在立院網站上查詢的到。

今年10月之前的這段期間，館長不斷在社群上提出我針對修法不作為的指控，我都有回應已提出相關的修法法案。10月29日，館長再度開罵並指控我是黑道，當時我很憤慨，於是撥電話給館長替自己平反，但接聽電話的人並非館長，我請他留話轉達，當天我的確比較委屈和激動，但我絕對不是「揪館長一起罵政府」，而是告訴館長，不能因為辦理增見就稱我是黑道，我已提草案，而館長是網紅，我是民意代表，本質上都是反應民意，可以共同監督政府。

今天黨團會議，我也特別提出我們一直沒有正面回應槍枝氾濫的問題，警政署長甚至公開講「槍擊案發生是難免」，我想，這樣的回答，社會大眾無法接受。今日我也再度拜託黨團協助排審我提案的《槍砲彈藥刀械管制條例》、《組織犯罪防制條例》。雖然柯總召說《組織犯罪條例》剛修完沒多久，但我仍主張要再次修法加強刑度，柯總召也答應會儘速排審，我也希望此案能在這個月協調輪值召委排審，並期待在本屆會期完成三讀。

解決組織犯罪與槍枝氾濫不只是我和館長兩人間的事，而是社會大眾的全民共識，以及重大法律制度改革的問題。雖然修法要歷經一讀會、委員會審查、朝野協商、二讀會、三讀會等程序，但我絕對會盡全力推動。

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