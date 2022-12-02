合體館長狂轟民進黨！黃國昌喊辦遊行「明年凱道見」　1.7萬人力挺

記者朱祖儀／綜合報導

「館長」陳之漢日前爆料立委陳明文曾致電邀約一起罵政府，但被對方反駁「胡說八道」。1日晚間他又合體前時代力量立委黃國昌開直播，影射民進黨和黑道掛鉤，更宣布明年將上凱道，舉辦「黑道政府遊行」，要下架民進黨。對此黃國昌也在發文回應「明年，凱道見」，文章一出隨即湧入萬人按讚。

黃國昌1日出席館長直播，一開場就質問陳明文說，明明有替黑幫、替寶和會槍手辦理「特見」，為什麼不承認也不反省，還說是為民服務。另外「特見」事件曝光後，典獄長只有被記2次申誡，沒有送監察院，最後還順利退休，也讓他完全不能接受，「政府如果真的有要向黑道宣戰，這種擺明在幫助黑幫老大控制小弟的典獄長，為什麼不送監察院？」

▲館長合體黃國昌開直播 。（圖／翻攝自館長直播）

針對先前被槍擊一案，館長也無奈表示，民進黨選舉找他幫忙時，總統蔡英文及時任副總統陳建仁都有答應要幫忙到底，「結果到現在卻遲遲抓不到幕後的真凶」。對於刑事警察局日前聲稱已經逮捕11人，且槍手已遭判刑，黃國昌也質疑，明明幕後老大和金主都還在逍遙法外，「你說辦了11人、偵結嘛，聽起來好棒棒，那請問辦了哪一個老大，最大尾的名字講出來聽聽啊」。

直播中館長也強調，自己沒有領納稅人半毛錢，背後也沒有金主，只有勇氣和爛命一條，所以他和黃國昌希望號召民眾明年一起上凱道「反黑金、反黑槍、反黑道」，對抗民進黨，讓民進黨知道台灣不是黑道說了算，「反正人早晚都得死，但是我死之前我一定把你們拖下來陪葬」。

直播結束後，黃國昌也在臉書發文表示，感謝館長的邀請，也謝謝大家收看直播，「明年，凱道見！」並Hashtag指出「公平正義改變台灣」、「終結黑金找回正義」。該文一出隨即有超過1.7萬人點讚，網友紛紛留言「凱道見，謝謝館長和老師」、「謝謝老師的正義之聲」、「上次參加反紅媒，這次一樣支持，為了台灣的安全，為了更好的台灣」、「大家加油！明年凱道不見不散」。