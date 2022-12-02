館長合體黃國昌「轟爆民進黨」2小時！　一夜噴50萬人觀戰

▲▼ 館長、黃國昌合體開戰民進黨，吸引上萬民眾觀戰。（圖／館長直播）

記者邱晟軒／綜合報導

館長（1日）晚間合體前時代力量立委黃國昌開直播，影射民進黨與黑道掛鉤，更宣布明年要上凱道舉辦黑道政府遊行。兩個多小時「公幹政府」直播，最高在線人數一度飆破近7萬人，直至截稿前，觀看次數直衝50萬，相當驚人。

館長日前開直播，點名民進黨立委陳明文曾答應他要將槍枝、《組織犯罪防制條例》修法，最後卻沒有下文。本周二又開直播找助理爆料陳明文曾邀約「一起罵政府」，不過陳明文反駁此言論是「胡說八道」，更嗆對方是看民進黨大敗才跟風、蹭流量。

針對指控槍擊案遲遲未有結果，館長昨晚在直播上無奈表示，民進黨在選舉時找他幫忙，當初中槍時，總統蔡英文、副總統陳建仁皆答應過幫忙到底，「結果到現在卻遲遲抓不到幕後的真凶」。

緊接著，黃國昌在直播中質問立委陳明文「為什麼寶和會成員都專門找你？」、「幫忙寶和會辦的『選民服務』，那位選民是哪位大哥？ 」以及典獄長違法幫黑道辦特見槍手，為何最後僅申誡兩次。

黃國昌同時還公布多張黑道進入監獄特見時的詳細對話列表，他批評民進黨「聲稱要打擊黑幫跟黑道宣戰，但嘴巴講得跟實際行動卻接不起來。」

館長持續砲火猛攻執政黨，他說非常多立法委員感嘆「只有民進黨不想過的法，沒有民進黨不能過的法」。館長指出，民眾黨賴香伶曾經向他透露，許多想過的法案，只要一到民進黨總召柯建銘那關就會被擋下，理由是「你們的版本我們不要，只有我們（民進黨團）的版本才會過」。

黃國昌無奈表示，綠營只要嗆「人多不爽，來表決啊」，最後舉手輸他們就只能輸了。此時館長聽聞後爆氣表示，「2024年，我看你們民進黨能剩下多少立委席次！我Ｘ你Ｘ的！台灣人等著看民進黨最後剩下幾席！」

館長強調，他沒有領納稅人半毛錢，背後也沒有金主，只有勇氣和爛命一條，所以他和黃國昌希望號召民眾明年一起上凱道「反黑金、反黑槍、反黑道」，對抗民進黨，讓民進黨知道台灣不是黑道說了算，「反正人早晚都得死，但是我死之前我一定把你們拖下來陪葬」。至於大遊行日期則將擇日公布。

民進黨日前透過新聞稿強調，館長遭槍擊案，自始十分重視，更期盼司法積極偵辦。但所謂民進黨甚至總統蔡英文涉入黑道與館長遭槍擊案的說法，絕非事實，更不可能有此動機，特此澄清。

民進黨聲明說，涉嫌館長槍擊案的關係人，皆已於二審分別受到司法判刑，館長在判決出爐後也曾發文感謝檢警協助。蔡英文和民進黨絕對不可能也沒有理由去涉入館長遭槍擊案一事，可以理解館長身為受害者的心情，也跟館長一樣期望司法能將犯人繩之以法。

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