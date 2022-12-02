館長「利益受影響才去抗議」？呱吉直播被戰爆　本尊解釋了

▲館長合體黃國昌揭槍擊案背後「綠色影子」。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

網搜小組／鄺郁庭報導

「館長」陳之漢日前於直播中指控，事關他的槍擊案遭檢察官稱「上面壓住不給辦」，並爆料民進黨立委陳明文邀他一起罵政府，隔天卻翻臉不認，讓館長氣炸，合體前時代力量立委黃國昌狂轟民進黨2小時。對此，台北市議員「呱吉」邱威傑在昨（1日）晚間直播中談及此事，有網友就節錄部分談話，認為呱吉開戰館長。呱吉則在臉書傻眼表示，「邏輯在哪裡？」

有網友在PTT的Gossiping板上爆卦「呱吉嗆館長：不要受侵害才來要求正義」，節錄部分呱吉在直播中的談話，「我沒有辦法幫館長說些什麼，這些人也對我做過不合理的霸凌行為，所以我當然很討厭他們。可是我認為做人要講道理，要做對的事情，不是因為自己利益受到侵害，才突然間要求我要正義、我要公理」，直呼正義公理不是因為利益受到影響，才要去爭取的。

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原PO指出呱吉還說，「我從以前到現在都沒有害怕這些黑暗的勢力，但我也拒絕跟這些人，在那邊用很廉價的言語去煽動群眾，然後在那邊好像現在對台灣最好的，就是我要推翻什麼、革命什麼，這不是台灣社會現在需要的事情。」

這番言論在原PO眼中形同開戰，「館長看到影片應該會氣瘋，明天的影片就是開戰呱吉嗎？」話題也引發議論，「受害不能發聲？」「人家吃到山羌（三槍）欸！要求合理的審判不對？」「被侵害還不能要求真相喔？」「所以我利益受到侵害了，我就要吞下去？」「那什麼是台灣社會現在『需要的事』？」

見到PTT群起開罵，呱吉不禁在臉書發文，「邏輯在哪裡？我只不過是在直播上說，如果要處理政治圈的黑金問題，就不要忘記國民黨，與中南部許多無黨籍政治人物本身也是黑道、或與黑道、地方勢力高度連結的事實，不應該變成是拿反黑金的主題變成反民進黨的運動」，語氣傻眼又無奈，「結果一群人說我不准館長為自己受害的權益發聲？我是要擴大這個反黑金的論述，不是要阻止大家反黑金捏。」

不過，許多人仍不買單，紛紛開酸，「我就好奇，有立法權跟行政權，這樣還不足以反黑金，還要跟黑金同流合汙算那門子的邏輯？」「『國民黨也是』這招好好用，這樣全面執政7年都不用解決任何問題了呢！」「權力最大的不是才更需要去檢討並且改變，修法或者以身作則去拒絕黑金嗎？」「這次我挺阿館。」

但也有網友表示，「我覺得說得沒錯啊！特定抓哪個黨打黑道就不對了吧？」「出來澄清很好，讚！支持你，有話就大家說清楚。」「雖然我很喜歡聽呱吉講政治，但又發現這樣容易群起攻之。」「論述回歸正常了，這次挺你。當然兩邊都支持。要打黑就全部都打。」「問題在黑金，跟哪個黨派一點關係都沒有。換句話說，跟哪個黨派都有關係。」