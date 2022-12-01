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館長槍擊案「不能叫偵結！」黃珊珊發文力挺：全民都是你的靠山

▲黃珊珊力挺館長。（圖／翻攝自Facebook／黃珊珊）

▲黃珊珊力挺館長。（圖／翻攝自Facebook／黃珊珊）

記者閔文昱／綜合報導

網紅館長陳之漢日前於直播中指控，事關他的槍擊案遭檢察官稱「上面壓住不給辦」，卻遭刑事局嚴正駁斥，強調警方辦案全依證據程序，也點出該案已偵結起訴。對此，前台北市副市長黃珊珊認為，若找不出幕後黑手，此案根本不能叫「偵結」，聲援館長「你絕對不孤單，全民都是你的靠山。」

「最近的紛紛擾擾，要跟館長說聲辛苦了」，黃珊珊1日晚間在臉書發文表示，館長最近承受的委屈，大家都看得很清楚，黑幫買兇殺人目無法紀，若找不出幕後黑手，此案根本不能叫偵結，「國家對組織犯罪的威嚇力如此無力，館長的怒吼，同時也代表全民對公平正義的失望。」

▲館長陳之漢29日晚間的直播，再次提到2年前的槍擊案。（圖／館長惡名昭彰YouTube直播）

▲館長陳之漢近日在直播再次提到2年前的槍擊案。（圖／館長惡名昭彰YouTube直播）

黃珊珊呼籲執政黨，館長的心聲，全台灣民眾都感同身受，刑事局一紙聲明，無法掩蓋治安敗壞與黑道橫行的事實，「治安敗壞，槍擊案頻傳，人民已經用選票做出警告，不只是館長的槍擊案，任何案件都必須向上偵查，追本朔源，直到幕後黑手落網。」

黃珊珊說，她也要感謝館長，在選戰緊要關頭雪中送炭，給他們兩次寶貴的曝光機會，雖然結果不符合期望，但他們堅守「開心選舉、快樂投票」的大原則，不打負面選戰，用盡全力打完了這光榮的一仗，「館長加油，你絕對不孤單，全民都是你的靠山。」

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