館長合體黃國昌開轟！曝槍擊案綠色背景　黑道控制政府總統被架空

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館長合體黃國昌曝「槍擊案綠色背景」　點名黑道控制政府：蔡英文都被架空

記者趙蔡州／綜合報導

「館長」陳之漢11月29日在直播中爆料，民進黨立委陳明文邀請他一起罵政府，不料隔天遭陳明文駁斥是胡說八道。對此，館長本月1日再次邀請前時代力量立委黃國昌一起直播，公開陳明文與槍擊案有何牽扯、民進黨政府與黑道之間的關聯等，他甚至說「我們國家被黑道把持，這是事實，連小英總統也被架空。」

館長1日邀請黃國昌一起直播，節目播出後一度湧入7萬人觀看。黃國昌一開場就質問陳明文，明明有替黑幫、替寶和會槍手辦理「特見」，為什麼不承認也不反省，還說是為民服務，接著秀出黑幫進入監獄特見時的對話圖、申請特見的黑幫成員一覽表，感嘆「怎麼寶和會的槍手都專門找陳明文辦特見，你（陳明文）的選民到底是誰。」

▲▼合體黃國昌揭槍擊案背後「綠色影子」 館長批黑道治國：連蔡英文也被架空。（圖／翻攝自館長直播）

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▲館長合體黃國昌直播，揭槍擊案背後黑幕。（圖／翻攝自館長直播）

黃國昌繼續爆料，後來「特見」事件曝光後，只有典獄長遭記2次申誡，離譜的是竟沒有送監察院，典獄長最後還能順利退休，讓他完全不能接受，「政府如果真的有要向黑道宣戰，這種擺明在幫助黑幫老大控制小弟的典獄長，為什麼不送監察院。」

至於「館長槍擊案」，刑事警察局日前聲稱，已經逮捕11人，且槍手也已經判刑。黃國昌質疑，刑事警察局所謂抓11人，其中究竟辦了哪一位老大，明明幕後老大及金主仍逍遙法外，「你說辦了11人、偵結嘛，聽起來好棒棒，那請問辦了哪一個老大，最大尾的名字講出來聽聽啊。」

▲▼合體黃國昌揭槍擊案背後「綠色影子」 館長批黑道治國：連蔡英文也被架空。（圖／翻攝自館長直播）

▲館長合體黃國昌直播，揭槍擊案背後黑幕。（圖／翻攝自館長直播）

過程中有網友質疑，若是兩人講的都是真的，為什麼不提告。對此，館長無奈說，發生這麼重大的缺失，黑幫跟典獄長有掛鉤，寶和會直接操作，想看誰就看誰，甚至能直接操控法務部長，「在這樣的情形下，在這樣的政府機關之下，我們要告什麼？」

館長直言，民進黨政府已經被黑幫控制，陳明文當初答應修《槍砲彈藥刀械管制條例》、《組織犯罪防制條例》卻遲遲沒通過，不料最近幾年政府卻通過了很多「黑幫條款」，明明立委席次過半，說好的囤房稅、組織犯罪條例、反黑槍等承諾的改革通通看不到，「真的是沒有不能過的法案，只有不想過的法案。」

館長還說，當初選舉的時候，民進黨一堆人找他幫忙，當年發生槍擊案時，總統蔡英文、副總統陳建仁都答應幫忙，結果至今幕後真凶、金主至今一直抓不到，「你總統、副總統騙我，每個人都在騙我，沒關係，但你這兩天還用新聞抹黑我，我們國家被黑道把持，連小英總統也被架空。」

至於他11月29日爆料的，陳明文曾經打給他的助理，邀請他「一起罵政府」，陳明文事後卻罵他在「胡說八道」，他最近幾天就會把通聯紀錄調出來，讓真相曝光在陽光下，「你一個大立委，打給我的助理，兩人不熟還講了20分鐘，事後還說我亂講，民進黨到底幹嘛，這些人就是愛說謊。」

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