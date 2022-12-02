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新北6農會超市聯合推滿額摸彩　創造2400萬農漁特產品商機

▲▼新北6農會超市聯合推滿額摸彩 創造2400萬農漁特產品商機。（圖／新北市農業局提供）

▲農會超市「小農鮮舖」銷售新北特色農產品。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市淡水區、三芝區、三重區、深坑區、五股區及金山地區（金山店／萬里店）6家農會超市聯合日前舉辦「振興拚經濟摸彩送機車」共發出7萬0029張摸彩券，將於12月3日在金山地區農會農特產品展售中心抽出大獎機車得主，當日現場消費滿250元，即贈有機蔬菜1包，創造出逾2400萬元營業額，回饋民眾同時也為農漁特產品開拓更多商機。

農業局指出，每年輪流舉辦優惠的農漁特產品促銷，同時辦理摸彩活動，今年由金山地區農會主辦「振興拚經濟摸彩送機車」，消費滿350元可獲1張抽獎券，獎項有特獎5部機車（市價約6萬元）、頭獎15臺液晶電視（市價約1萬2000元）及1000名以上超市購物抵用券，獎品總價值超過60萬元，摸彩券發放活動已結束，共發送7萬0029張摸彩券。

▲▼新北6農會超市聯合推滿額摸彩 創造2400萬農漁特產品商機。（圖／新北市農業局提供）

▲金山地區農會主辦「振興拚經濟摸彩送機車」。

農業局表示，所有獎項將於3日上午10點30分在金山地區農會農特產品展售中心公開抽出。此外，當日上午8點30分至10點30分推出到金山店、萬里店內消費滿250元即贈送小農鮮舖有機蔬菜1包。中獎名單於4日在6家超市官網或門口公布，中獎者請於12日至30日攜身分證、印章及摸彩券存根聯，至原投摸彩券農會超市親自領取獎品。

金山地區農會理事長許春榮表示，近年來由於氣候變遷，農民面臨的挑戰更勝以往，農會理當發揮服務農民與發展農村經濟的功能，因此本次6家農會超市聯合推出抽獎活動，透過摸彩帶動買氣，讓更多人認識新北優質農特產品，並協助農友穩定收入。

▲▼新北6農會超市聯合推滿額摸彩 創造2400萬農漁特產品商機。（圖／新北市農業局提供）

▲農會超市架上有機蔬菜。

農業局長李玟表示，農業局秉持「健康大，創造大眾健康」理念，於本市各地區成立19處希望市集與26處小農鮮舖，並開創「美味農業得來速」線上商城，為市民朋友提供充足管道購買本市優質農特產品，也為農友開拓銷售新通路，歡迎大家多多購買新北在地優質農產。

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