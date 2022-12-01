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基隆港巡防艇「火燒船」住艙區冒濃煙！　疑電器引發火勢

記者郭世賢／基隆報導

基隆港今（1日）下午4時許發生一起火燒船事件！一艘停泊在東岸16碼頭海巡署PP-3501巡防艇，住艙區疑似電器產品引發火勢，船艙內竄出大量濃煙，隨即起火燃燒，基隆港務消防隊獲報不敢大意，出動大批人車趕抵現場，緊急拉起水線灌救，火勢很快就被控制住火勢，所幸未造成人員傷亡。

▲▼疑電器引發火勢！基隆港巡防艇住艙區冒濃煙 起火原因待調查。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆港巡防艇住艙區起火。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

基隆港務消防隊下午4時14分獲報，東岸16碼頭海巡署PP3501巡邏艇船艙，突然冒出大量濃煙，濃濃白煙從船內不斷竄出，警消派出1部化學車、1部水庫車，消防人員共4人趕抵現場，立刻佈水線朝巡邏艇射水灌救，順利將火勢撲滅。

基隆海巡隊指出，守艇同仁於1日下午4時10分執行守望巡視時，發現泊港PP-3501艇住艙區不明原因冒煙，隨即展開滅火部署拉起機艙消防系統及切斷燃油、水、電閥門，並通知基隆消防隊協處滅火。

▲▼疑電器引發火勢！基隆港巡防艇住艙區冒濃煙 起火原因待調查。（圖／記者郭世賢翻攝）

基隆海巡隊表示，由於該艇為泊港退勤，並無人員受傷；下午5時16分控制火勢；下午5時35分火勢撲滅，消防隊進行殘火確認，初步檢視查明起火點，疑似為電器產品引發火源，至於事故原因尚待消防機關進一步調查釐清。

基隆海巡隊副隊長曾樹風表示，艦隊分署立即成立應變中心管制，後續由艦隊分署、保險公司及造船廠組成專案調查小組，釐清事故原因；船體設備損壞部分將由船廠進行勘估查察，儘速提出修復計畫，目前本分署勤務運作正常。

▲▼基隆港海巡艦艇起火！濃煙直竄天際 警消射水搶救中。（圖／記者郭世賢翻攝）

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