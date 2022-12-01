基隆開設次世代雙價莫德納BA.5大型接種站　周六日隨到隨打

▲基隆市將於12月3、4日開設次世代雙價莫德納（BA.5）大型接種站。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

中央疫情指揮中今（1日）公布國內本土病例，新增1萬5595例，其中基隆新增182例，全市專責病房空床率63.4%，市長林右昌表示，國內防疫政策逐步鬆綁，提升市民與社區保護力，本市將於12月3、4日開設次世代雙價莫德納（BA.5）大型接種站，到接種站打追加劑疫苗，6至11歲發200元禮券，65歲以上長者發500元禮券。

衛生局表示，次世代雙價莫德納（BA.5）大型接種站，在12月3、4日上午8時30分到11時30分、下午1時30分到4時30分，開放兩時段供民眾免預約接種，地點在基隆港務分公司靠中正路側1樓；滿6歲以上民眾即可接種，隨到隨打，接種時，請攜小黃卡、健保卡。

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衛生局叮嚀市民朋友，次世代雙價莫德納（BA.5）疫苗，僅供成人第1次、第2次及第3次追加劑接種，滿6至11歲兒童作為第1次追加劑接種；與上1劑接種時間，應間隔至少3個月以上，若確診未滿3個月者，暫緩接種。

有關基隆市疫情部分，本市今日182名確診人數中，包括外縣市通報27例，佔14.84%；其中女性96人、男性86人；若以年齡別區分，25-34歲有44人，占24.18%，其次35-44歲有28人、45-54歲有28人，皆各占15.38%；至於75歲以上的長者有10人、65-74歲有14人、6歲以下有10人。

林右昌指出，本市現有COVID-19專責病房71床，目前收治26人、空床45床，空床率63.4%；統計各院專責病床收治情形，基隆長庚醫院，重症21名；部立基隆醫院，輕症5名；礦工醫院、三總基隆分院，皆無收治。

基隆市推動「無症狀或輕症確診者居家醫療照護及生活照顧支持服務計畫」，截至昨日為止，已累計評估21萬4750人，利用快速通道的有5萬5476人，有12萬4135人完成健康條件審核，符合資格已派案9萬9127人，條件不符合則有2萬5008人。

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