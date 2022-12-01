謝國樑「首名市府首長」出爐　前立委楊玉欣出任基隆社會處長

記者郭世賢／基隆報導

基隆市長當選人謝國樑今（1日）公布基隆市府第一位「小內閣」名單，將由前立法委員楊玉欣擔任基隆市政府社會處處長。謝國樑表示，基隆有2萬多名身心障礙者，人口占比全台縣市排名第9名，期望在楊玉欣的幫助下，能讓身障者獲得應有的尊嚴，將基隆打造成更友善的無障礙環境，把基隆變成亞洲最有愛城市。

▲基隆謝國樑「第1位小內閣」出爐，前立委楊玉欣接社會處長。（圖／翻攝自《謝國樑》臉書）

謝國樑指出，楊玉欣處長現任為立法院顧問，曾任第八屆立法委員、台灣弱勢病患權益促進會秘書長、財團法人罕見疾病基金會代言人、中廣流行網『角落欣世界』節目主持人、公視「發現希望」節目主持人、人間衛視新聞主播、節目主持人，也是競選期間的市政諮詢委員副主委，希望未來能藉由她的親身經驗，為基隆打造成為一個更友善、更便捷與更幸福的優質生活環境。

楊玉欣表示，非常高興能夠有機會來基隆服務，打造有愛城市最核心的理念，就是圍繞在「人的意義」、「人的價值」、「人的幸福」，讓城市裡的每一個需要幫助的人，都能獲得尊嚴、平等與幸福生活的可能。未來也會設計很多有趣的服務，讓所有相對弱勢的人，都能夠獲得幸福的機會。

楊玉欣說，有愛城市是一個創新價值的城市，未來也會邀請所有關懷社會創新、關懷幸福工程、關懷設計思考的朋友，都能夠來到基隆一起共學、共創，一起讓基隆變得更好。

謝國樑表示，楊玉欣長期關心身障與弱勢族群，儘管罕見疾病困鎖了身體，從未放棄追求進步、追尋夢想，並用自己所能貢獻社會，為弱勢族群代言發聲。相信在她的幫助下，基隆一定能成為亞洲最有愛城市，未來也將持續公布執政團隊名單，在12月25日就任後就馬上啟動，為基隆市民打拚。

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