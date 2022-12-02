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基隆自來水管爆裂！路面隆起水狂湧...開挖搶修　4000戶停水

記者郭世賢／基隆報導

基隆市安樂區基金路一段135巷口今（2日）凌晨發生自來水管爆裂，由於水壓過大造成路面隆起，大量自來水不斷湧出，往市區及國道3交流道方向車輛無法通行，由於遇到上下班尖峰時段，車潮一度回堵3公里，警方派出大批警力到場指揮，塞車情況直到9點30分才恢復順暢；自來水公司派員開挖搶修，停水戶估計有4000戶受到影響，預計晚間才能修復完成。

▲自來水管爆裂搶修！基隆交通打結回堵3公里 4000戶停水受影響。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆自來水管爆裂搶修，4000戶停水受影響。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

基隆警第四分局大武崙派出所凌晨4時20分獲報，基金路一段135巷口發生自來水管爆裂，立即派員趕抵現場，實施車道封閉管制，緊急調撥萬里往市區方向車道雙向通行，並即時通報自來水公司到場搶修；水管破裂嚴重需挖掘路面搶修，時至上班、上課尖峰時間，車流湧現造成基金一路、麥金路、安一路等主要幹道回堵；勤務指揮中心立即啟動反應機制，調派安樂派出所、中華路分駐所警力增援現場及周邊道路疏導交通。

基隆警第四分局呼籲市民朋友，自來水管搶修工程仍持續中，汽機車駕駛請預先避開該路段，利用替代道路避免堵塞，行經施工路段，請遵循員警、交通指揮人員引導，以維護交通安全。

▲自來水管爆裂搶修！基隆交通打結回堵3公里 4000戶停水受影響。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲自來水管爆裂搶修！基隆交通打結回堵3公里 4000戶停水受影響。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲自來水管爆裂搶修！基隆交通打結回堵3公里 4000戶停水受影響。（圖／記者郭世賢翻攝）

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