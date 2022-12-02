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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

謝國樑小內閣「第2位首長」出爐　林鼎超出任基隆產發處長

記者郭世賢／基隆報導

基隆市長當選人謝國樑今（2日）公布基隆市府第二位「小內閣」名單，邀請前高雄市政府青年局長林鼎超，擔任未來基隆市政府產業發展處長。謝國樑表示，林鼎超不論在國內外都有非常豐富的產業經驗，尤其對於在地青年創業，更有實際的經驗。謝強調，「引進產業、創造就業」是自己提出的政策主張，相信未來在林鼎超的協助下，能讓更多基隆的子弟留在基隆工作，安居樂業。

▲謝國樑「第2位市府首長」出爐 林鼎超出任基隆產發處長。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲謝國樑「第2位市府首長」出爐，林鼎超出任基隆產發處長。（圖／記者郭世賢翻攝）

謝國樑指出，40歲的林鼎超是政治大學EMBA經營管理碩士、美國舊金山大學財經及市場行銷系、也曾任高雄市政府青年局首任局長、青興資本投資股份有限公司投資長、財團法人青年發展基金會副執行長、國民黨文傳會副主委、中國信託香港分行經理，擁有豐富的產業經驗，期望鼎超能夠憑藉所長，幫助基隆創造就業，改善基隆的就業環境。

林鼎超表示，他很開心能夠加入小愛爸爸謝國樑市長的團隊，他過去是高雄市政府首任的青年局長，也曾在香港金融圈服務，他會帶著自己的熱忱、專業跟經驗，服務所有基隆的鄉親。未來也希望有更多好朋友可以投資基隆，替基隆創造更多的就業機會，讓基隆子弟能夠留在基隆快樂工作。

謝國樑表示，基隆人到外縣市就業平均每天花上3.5小時，不僅舟車勞頓，也浪費大多數人的體力與時間，期望林鼎超處長，能夠在基隆創造就業，讓民眾能夠有更多的時間陪伴家人，同時好的產業政策，更可以替基隆注入活水，創造收入，投入青年創業、照顧弱勢、發展社福、交通觀光建設等，全方面打造新基隆，成為亞洲最有愛的城市。

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