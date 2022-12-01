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新北首家精釀啤酒觀光酒廠　業者斥資10億帶動地方發展

▲新北首家精釀啤酒觀光酒廠 業者斥資10億帶動地方發展。（圖／新北市經發局提供）

▲新北首家精釀啤酒觀光酒廠今（1日）隆重開幕。（圖／新北市經發局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

近年精釀啤酒產業蓬勃發展，新北的啤酒業者有「啤酒頭釀造」、「金色三麥」、「酉鬼啤酒」等品牌。而世界啤酒大獎常勝軍的「啤酒頭釀造」，在新北市三重區投資將近10億元，歷時5年打造企業總部與觀光酒廠，並於今（1日）隆重開幕！新北市府近期也協助輔導業者申請經濟部觀光工廠評鑑，期望藉此讓大眾更加瞭解精釀啤酒產業文化，促進地方經濟的拓展。

新北市副市長劉和然表示，新北市每年協助傳統工廠轉型為具有觀光價值的場域，推出全方位轉型輔導服務，現今已輔導多元特色主題，像是食品、文創、生活用品、工藝美學及保健照護等22家觀光工廠及產業文化館。為推廣新北市精釀啤酒品牌，經發局也積極協助「啤酒頭釀造」轉型觀光化，行銷精釀啤酒文化，帶動地方產業發展。「啤酒頭釀造」酒廠坐落在三重頂崁工業區內，位於捷運先嗇宮站附近，廠房面積共415坪，預計帶動50個就業機會。

啤酒頭釀造董事長葉燦昇表示，從麥芽碾碎、糖化、煮沸、冷卻到入槽發酵，採最高食品安全規格，主力產品為二十四節氣啤酒，濃縮了台灣四季的味道。成軍七年得獎遍及海內外，曾獲世界啤酒杯WBC、世界啤酒大賞WBA、歐洲之星European Beer Star與日本國際啤酒大賽IBC等大獎，累計超過80面獎牌。

▲新北首家精釀啤酒觀光酒廠 業者斥資10億帶動地方發展。（圖／新北市經發局提供）

▲「啤酒頭釀造」酒廠特別引進頂級德國GEA釀造設備，打造二層樓高的落地觀景窗。

葉燦昇指出，「啤酒頭釀造」酒廠特別引進頂級德國GEA釀造設備，打造二層樓高的落地觀景窗，展示啤酒釀造製程中最重要的糖化釀造設備，讓參觀者可近距離一覽釀造過程；2樓還設有品飲室及精釀啤酒體驗吧台，讓大家瞭解如何釀造啤酒、如何品評啤酒，歡迎來品嚐體驗精釀啤酒的魅力。

經發局補充，除「啤酒頭釀造」酒廠目前正在申請經濟部觀光工廠評鑑外，在五股區的豐得國際實業也將以好食生鮮食材為主題打造觀光工廠，預計明年成立，為新北市觀光工廠再創新生機。市府未來將持續協助工廠轉型，提供輔導資源，協助主題企劃、空間展示及經營策略等轉型規劃。

另外，新北市推出工業區立體化方案，最高可取得50%容積獎勵，讓企業取得更多樓地板空間，提升企業投資意願，也帶動廠房及設備更新，扶植產業自有投資研發、改善工安環保，讓新北產業繁榮發展。

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