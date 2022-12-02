▲台大金山分院轉院添生力軍，廣鼎企業大愛慨捐1輛救護車。（圖／台大醫院金山分院提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為發揚無私大愛奉獻精神，並提升北海岸地區緊急救護品質，廣鼎國際有限公司深耕品牌INTOPIC 30周年，捐贈1輛救護車予台大醫院金山分院，特在金山分院改制12週年院慶於11月日24日上午舉行捐贈儀式，由院長張志豪代表受贈，並致贈感謝狀，儀式隆重圓滿成功。

張志豪指出，台大醫院金山分院位處北海岸偏鄉，如遇急重症病友需要轉院時，以往由金山分院調派合約救護車，依病情需要轉送至鄰近責任醫院或台大總院，然為爭取轉院時效，需要1輛救護車以利即時執行緊急醫療轉院，以達到病人照護及維護生命安全之目標。

張志豪表示，金山分院是北海岸四區唯一24小時提供急診服務的地區醫院，一般病患在病情許可範圍內可收治至病房，但如遇急重症或有加護醫療需求的病友則需要轉院；金山分院能夠擁有1台救護車，可以在第一時間，將病患轉送到其他醫院，對需要轉院的病友來說非常重要，感謝廣鼎國際有限公司送愛到偏鄉，提升北海岸偏鄉地區醫療後送即時性。

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