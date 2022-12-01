不會走！柯志恩PO照自曝高雄市民的一天　先從「這件事」做起

▲柯志恩自曝高雄市民的一天，從找公車路線開始。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

九合一大選落幕，國民黨高雄市黨部今（1）日上午舉辦五合一選舉感恩茶會，黨主席朱立倫、智庫執行長柯志恩等人皆出席參加，向高雄黨員幹部及地方社團表示感恩之意。雖然落選但柯志恩重申，她會繼續留在高雄和大家站在一起，找回高雄市民對國民黨的信任，今日也在臉書上PO照片自曝高雄市民的一天，底下引來支持者留言「讚！蹲點四年、深耕高雄。」

在今日感恩茶會中，市黨部主委許福明指出，雖然這次沒有辦法翻轉高雄，但投票結果也讓人大為振奮，尤其感謝柯志恩執行長，願意到高雄參選，在她的母雞效應下，讓國民黨的議員席次共當選29席，維持議會第一大黨。

▲▼朱立倫、柯志恩出席國民黨高雄感恩茶會。（圖／記者賴文萱翻攝）



柯志恩則說，回到高雄才體會到國民黨長期以來在南部現實的狀況，而她到高雄最大的任務，就是提升國民黨的凝聚力，能夠讓議員的選票最大化，對於這次能夠守住29席議員席次，她感到很欣慰。她強調，會繼續留在高雄和大家站在一起，找回高雄市民對國民黨的信任。

▲柯志恩強調，會繼續留在高雄和大家站在一起，找回高雄市民對國民黨的信任。（圖／記者賴文萱翻攝）

今天一早，柯志恩也在臉書粉絲專頁中PO出照片，「高雄市民的一天，從找公車路線開始…。」底下不少支持者留言送暖，「讚！蹲點四年；深耕高雄」、「深耕高雄，就是成功的一半」、「期待您當市長的那天到來」、「加油，四年後市長寶座非柯市長莫屬」、「加油加油，從最基本的開始體驗高雄的一切。」

對於是否會提供資源給柯志恩，或希望她留在高雄選立委？朱立倫則說：「柯志恩最重要的是要在高雄培養更多更多的年輕世代，讓大家能夠真正了解什麼叫民主？怎麼樣地愛高雄、愛台灣，這是國民黨努力的目標。她本身就是我們智庫執行長，這也是她的工作之一，她在高雄絕對跟大家站在一起，國民黨永遠跟大家站在一起。」