幕後／王鴻薇「只欠東風」？　藍立委補選若輸「蔣萬安如挨一巴掌」

▲國民黨台北市議員王鴻薇對於投入補選似乎動搖了。（資料照／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨台北市長當選人蔣萬安選前請辭立委，中選會宣布明年1月8日進行台北市第三選區（中山、北松山）補選，並於明（2）日截止登記。民進黨已於昨晚宣布由吳怡農披掛上陣，國民黨方面，據了解，黨主席朱立倫確實屬意剛在北市拿下高票連任的市員議王鴻薇出戰，但王擔心被質疑還未上任就落跑去選立委，對其未來政治生涯會很傷，所以國民黨要如何解決王的顧慮，也關係選戰成敗 。

11月26日蔣萬安以57萬餘票贏得台北市長寶座，細看各區得票，除了僅在綠營票倉大同區輸給陳時中，其餘11個行政區全面橫掃。據統計，蔣萬安在自己本命區的中山與北松山立委選區，也囊括4成以上得票率，這對準備接棒補選的藍營戰將而言，無疑站在比其他對手更加前面的起跑點上。所以當蔣萬安選上市長後，便傳出諸如王鴻薇、徐巧芯、王浩、鄭麗文等人都是可能人選。而前立委羅淑蕾也公開表示，如果黨願意徵召，她義不容辭。

國民黨雖然看似可以選的人很多，但是徐巧芯戶籍不在北松山，不分區立委鄭麗文與市議員王浩都無意參選，而羅淑蕾自己則坦言，以往在立委任內把國民黨金主包括郭台銘、徐旭東、蔡衍明等都得罪光了，所以參選無望。

然而據黨內不公開民調，第三選區立委補選排名第一的是王鴻薇，而黨中央確實徵詢了王的意願，但是王日前公開表示，她已向秘書長黃健庭表達不會參選，王說，她不是避戰，而是中選會的公告登記及選舉時間，使得她如果參選，等於在選後一周內即跑去登記參選補選，很多媒體朋友已提醒她會立即背負落跑之名。除這個原因之外，黨內人士也不諱言，王鴻薇剛結束激烈的市議員選戰，又要馬上投入立委補選，各種資源的協助肯定不足，這也可能是讓她卻步的原因之一。

但黨中央希望王鴻薇出戰，也是有所本的。因為有除了民調依據外，黨內私下認為，王鴻薇本身在北松山的20個里深耕多年，戶籍就在此地；至於中山區，該區藍營議員選舉長年都最高票的陳炳甫，與王鴻薇非常要好，可替她爭取該區選民支持，故綜合而言，王鴻薇比起其他黨內選將更能同時兼顧中山、與北松山兩選區。

再者對國民黨而言，這席立委補選有不可輸的壓力，第一，第三選區是蔣萬安的立委本命區，若輸給了蔣的昔日敗將吳怡農，無疑是打臉蔣萬安；其次，國民黨剛在九合一選舉中大勝，若在立委補選敗北，不僅影響黨內士氣，反而讓氣氛低迷的民進黨為之一振，所以無論如何，國民黨一定要派出強棒，才可能守住這席灘頭堡。

王鴻薇當然也明白這席立委補選對國民黨的重要性，所以她今天受訪時，坦言內心很糾結，「若讓民進黨搶下灘頭堡，會讓他們精神為之一振，大打蔣萬安一個巴掌，選上市長後把本命區也丟了」。若沒有這個就職議員的問題，她其實推演過怎麼攻擊民進黨提名的吳怡農了。王鴻薇面臨的難題，想必也是國民黨的難題，要如何解套，也考驗黨主席朱立倫的智慧。