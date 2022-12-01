民進黨「偷來屏東縣長」？國民黨曝「計票瑕疵片」　要求重新驗票

▲國民黨文傳會主委洪孟楷強調，國民黨要的不是翻盤，而是真相。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

針對九合一選舉開票過程頻爆爭議，國民黨今（1）日上午召開「開票爭議不斷被爆出，中選會還繼續裝睡？」記者會，出示多支民眾於開票現場拍攝的爭議性畫面，質疑九合一選舉結束，陸陸續續傳出各投票所的開票爭議是否會衍伸成對選舉最終結果不公的狀況？如果周春米領先對手1萬多票，都不敢重新驗票，如何弭平社會大眾質疑這一席縣長是民進黨「偷來」的聲音？文傳會主委洪孟楷要求中選會必須啟動驗票機制。

高雄市議員邱于軒指出，台灣民主不應被踐踏，「沒有真相，就沒有屏東縣長」，並公布一支影片，顯示高雄大寮區某投票所，前面在開唱票，後面有一人獨自整票，這明顯違反中選會開票過程的SOP。她指出，當天有參選人提出抗議，但主任管理員就是當地里幹事，所以當民眾反映時，沒有做太大的制止或反應，甚至有民眾願意具名檢舉，有里長直接與選務人員聊天等，這些種種行政不中立或開票等爭議，必須一一被檢視。

洪孟楷也出示多支開票爭議影片，包括開票之前沒有公布總領票人數、開票時唱名某候選人名字卻沒有將票公開給現場民眾檢視、開票時工作人員在後面房間整票而不是公開開票、唱票等。他強調，過程中顯示部分開票所的作業非常離譜，完全不符合開票規定，連國小、國中的校內選舉都不會犯這樣的錯誤，沒想到在九合一選舉時，犯下這麼離譜的錯誤。

「沒有真相，就沒有屏東縣長」，洪孟楷強調，不是輸不起，「沒有真相，民進黨贏得起嗎？」屏東選委會沒有依照作業流程，不是瑕疵，已經是違法，應由公正的法院認定，絕非屏東選委會自己說了算。他也請教法官出身的周春米願不願公開支持重新驗票？依照現在開票狀況，周領先一萬多票，這樣都不敢重新驗票，如何弭平社會大眾質疑民進黨這席縣長是偷來的聲音？他強調，重新驗票才能杜悠悠之口。

最後，洪孟楷代表國民黨提出三項呼籲，首先，中選會全面撤查屏東開票瑕疵，勿擠牙膏式澄清，第二，中選會主動保全證據、啟動驗票，勿讓屏東選舉蒙塵，第三，全民共同監督屏東開票爭議，當天影片照片有明確時間地點，歡迎提供佐證。