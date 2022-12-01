江澤民逝世「是一個世紀的結束」　朱立倫哀悼：希望家屬能節哀

▲朱立倫對於中國大陸前國家主席江澤民逝世表達哀悼之意，認為「這是一個世紀的結束」。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

中國前國家主席江澤民11月30日逝世，享壽96歲，國民黨主席朱立倫今（1）日受訪時表達哀悼，「這是一個世紀的結束」，希望家人節哀。此外，對於代表國民黨出征的柯志恩及謝龍介是否安排不分區立委，或賦予參選區域立委角色，朱立倫強調，所有在南部辛苦打拚的人都是英雄，每人都會繼續在地方深耕。

九合一地方選戰甫落幕，朱立倫今日上午南下出席高雄市感恩茶會，被問到未來國民黨會不會給柯志恩資源，如以不分區立委或參選區域立委的角色留在高雄？朱立倫說，所有在南部辛苦打拚的同志都是英雄，每一位都不會放棄，國民黨會持續在高雄深耕，柯志恩最重要的工作是培養高雄更多年輕世代，讓大家能夠真正了解民主，怎樣愛高雄、愛台灣，這是國民黨努力的目標，柯本身就是智庫執行長，這也是她的工作之一，她在絕對會在高雄跟大家站在一起，國民黨也永遠跟高雄站在一起。

至於中國大陸前國家主席江澤民逝世，朱立倫希望家人節哀，畢竟這是一個世紀的結束，希望將來兩岸能夠更和平，國民黨的政策絕對維護兩岸和平，讓大家能夠過好日子。

台北市長當選人蔣萬安請辭立委，北市議員王鴻薇無意願，人選難產，更遭藍軍砲轟黨中央動作太慢，朱立倫則說，目前還在全黨努力當中，一定會提出最能勝選的候選人，國民黨要走對的路、提對的人。