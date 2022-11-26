陳時中和兒子陳彥安早起投票　曝開票前「蠻難熬」

▲陳時中投票。（圖／記者林敬旻攝）



陳時中投完票受訪表示，早上起來心情很好、睡得很好，大家都很盡心盡力，加油聲不斷，非常感謝，相關工作告一段落，用輕鬆的心情來投票，該努力的都做了，心情更放得下來。對於媒體提問開票前規劃，陳時中坦言，這幾個小時蠻難熬的，能睡得著就睡一下，可能看一些訊息為重，吃飯是一定要的。

▲陳彥安投票。（圖／記者邱顯燁攝）



陳時中二兒子陳彥安負責操刀陳時中競選的主視覺，他先前受訪時表示，自己和爸爸的思考方式不同，但兩人都堅持「把事做好」，因為選舉讓彼此的專業有交集，感覺很棒。

▼陳時中受訪表示，他用輕鬆的心情來投票。（圖／記者林敬旻攝）

