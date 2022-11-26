投票日林耕仁平常心　高虹安、沈慧虹終於睡個好覺

▲高虹安說自己昨晚睡得很香。（圖／競辦提供）



記者陳凱力／新竹報導

終於到了投票日，新竹市三位市長候選人上午分別前往自己所屬的投票所進行投票。國民黨候選人林耕仁說自己以平常心看待這一戰，高虹安和沈慧虹則不約而同表示自己睡得很好。

林耕仁說，「今天的天氣非常好，帶著快樂心情去投票，盡一個應有的義務和責任，也希望大家過好日子。同時昨天晚上，也用平常心面對，我們有堅定的毅力，這一戰大家都很辛苦，也謝謝這一段時間的幫忙，爲了這個城市會繼續努力。」

▲林耕仁以平常心看待選戰。（圖／競辦提供）

高虹安說，選舉的這4個月非常緊湊，昨天晚上有一種「終於走到最後一哩路」、「把事情做完」，這種感覺很好，因此自己昨晚睡得非常的香。今天早上起來，第一件事情就是打開窗戶看一下天氣，看到沒有下大雨覺得蠻開心的，希望今天投票率可以高一點。

被問到對自己有沒有信心，高虹安說「我想每一個人出來參選，一定要對自己有信心的，加油、加油！」

▲沈慧虹投票。（圖／攝影中心攝）

昨晚睡得很好的還有沈慧虹。她說自己早上還特別去了城隍廟謝謝城隍爺一路以來對新竹市的照顧護佑，希望有非常優秀的市長繼續帶這個城市，讓城市一切風調雨順。

沈慧虹說，所有事情就是努力，天道酬勤，祈求國泰民安、風調雨順，最近這陣子東北季風雨量比較大希望日子都能平平安安、平平順順。也呼籲所有人，選舉過後應該好好修復心情，好好繼續過生活，讓這個城市繼續進步。

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