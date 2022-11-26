來台16年去年領身分證！法網紅投下神聖一票：台灣民主是無價寶

▲吉雷米去年拿到身分證，今天也前往大湖國小投下神聖的一票。（圖／翻攝自臉書「吉雷米-一粒米」）

記者郭玗潔／高雄報導

來自法國南部普羅旺斯的網紅「吉雷米」（一粒米）來台生活已16年，去年領到中華民國國民身分證時，他相當激動，坦言拿到身分證的那一瞬間「真的偷哭了一下」。終於成為台灣人的他，今天也前往高雄大湖國小投下神聖的一票，吉雷米表示，「我們台灣的自由與民主，是無價的寶物，是強國都買不到的！」

吉雷米來台生活16年，是一位作家、外景節目主持人，也是位熱愛挑戰馬拉松的跑者，曾背著25公斤三太子環島、以跑步做為觀察與記錄台灣，不僅中文、台語都很流利，還會講阿美族、布農語等原住民語，也登上節目《2分之一強》、《誰來晚餐》等，受到許多觀眾喜愛。

有著台灣魂的吉雷米去年開心領到中華民國國民身分證，今天也前往高雄湖內區的大湖國小投票。吉雷米在臉書表示，雖然他真正的故鄉是遠在法國，但是對台灣這塊土地、人民的感情，已經遠遠超過祖國法國了。他認為，台灣在地圖上相當細小，全世界只剩下幾國認同台灣是一個國家，但在這塊土地上，大家可以光明正大地表達自己的意見，「我們台灣的自由與民主，是無價的寶物，是強國都買不到的！」