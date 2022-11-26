基隆副市長林永發巡視投票所　強調投錯票匭仍算有效票

▲基隆副市長林永發率隊巡視投票所。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市111年地方公職人員選舉及憲法修正案公民複決第1案，在今（26日）舉行投開票作業，全市30萬選民將投票選出下任市長、市議員及里長，副市長林永發上午率領選務人員巡視各區投票所。針對一早傳出有選民不慎將選票投入錯誤票匭，林永發表示，投錯票匭的選票在開票時，就會先挑出來放回正確的票匭再計票，不會只因為投錯票匭就變無效票。

基隆市長林右昌在安樂區的投票所投下自己的選票，呼籲選民珍惜手中的選票，並期許投開票作業順利圓滿完成。林右昌表示，激烈的選戰已經告一段落，今天就要靜待所有的公民出選擇，這也是台灣作為一個民主國家最重要的價值；今天的天氣比前幾天好些，相信大家應該都會踴躍投票，選舉過程也能夠平安順利。

▲基隆市長林右昌在安樂區的投票所投下自己的選票。

之前林市長貼出18歲的照片，在網路上引起相當熱烈討論，林右昌在受訪時指出，公布自己18歲的照片，只是為了吸引大家的注意，目的是希望大家踴躍支持18歲公民權修憲複決投票；至於18歲的照片是否最帥，相信所有人在年輕的時候都是帥哥美女。

身兼基隆市選舉委員會主任委員的副市長林永發則表示，今天的天氣比起前兩天要好上許多，因此一早7點多就有很多人在投開票所外排隊等著投票，大家都相當的有秩序，希望天公作美，讓大家都踴躍出來投票，全市的投開票所都有依照防疫規定作好準備，希望投開票作業能夠順利完成。