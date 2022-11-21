基隆+137！專責病房空床率67.9%　林右昌籲完整接種疫苗

▲基隆市長林右昌。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

中央疫情指揮中今（21日）公布國內本土病例，新增1萬11888例，其中基隆新增137例，全市專責病房空床率67.9%，市長林右昌表示，國門開放及防疫政策調整鬆綁，提醒民眾保持防疫警慎，完成完整疫苗接種，獲得更佳防護力。

衛生局叮嚀市民朋友，接種COVID-19疫苗，可降低因染疫致重症或死亡風險，接種次世代疫苗追加劑，對BA.5等變異株仍具保護力，疾呼符合施打條件對象，可到本市合約醫療院所預約接種。疫苗合約醫療院所資訊，請上基隆衛生局官網查詢。

有關基隆市疫情部分，本市今日137名確診人數中，包括外縣市通報17例，佔12.41%；其中女性79人、男性58人；若以年齡別區分，15-24歲有27人，占19.71%，其次25-34歲有23人，占16.79%；至於75歲以上的長者有2人、65-74歲有10人、6歲以下有8人。

林右昌指出，本市現有COVID-19專責病房81床，目前收治26人、空床55床，空床率67.9%；統計各院專責病床收治情形，基隆長庚醫院，重症21名；部立基隆醫院，輕症5名；礦工醫院、三總基隆分院，皆無收治。

基隆市推動「無症狀或輕症確診者居家醫療照護及生活照顧支持服務計畫」，截至昨日為止，已累計評估21萬2194人，利用快速通道的有5萬4898人，有12萬2525人完成健康條件審核，符合資格已派案9萬7698人，條件不符合則有2萬4827人。

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