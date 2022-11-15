選民喊含淚棄她　王世堅評民進黨在這4地「還有機會贏」

記者李芸樺／台北報導

台北市議員王世堅接受ETtoday《欣儀最政點》主持人台北市議員王欣儀訪問，進行藍綠對談，預測4個競爭激烈的縣市，誰是新的百里侯？對於街訪民眾喊要棄黃珊珊含淚投給蔣萬安，王世堅不諱言投票傾向也會考慮黨的支撐，這是行政經歷豐富的黃珊珊相對吃虧的地方，更多精彩內容請鎖定今天下午13:10播出的《欣儀最政點》。

王世堅說到，他看北市蔣萬安是蔣家血脈「少康中興」，他把自己塑造成孤臣孽子的形象，而其他藍營參選者都被打成歷史罪人，他雖然是暖男但也是軟男，就像偶像劇男主角太顧形象，不犯錯但也不做決定，至於他請辭立委是對情沒把握；陳時中則是誠實面對過去防疫的批評，讓人感覺「沒功勞也有苦勞」後勢看漲。



被王欣儀問到身為黃珊珊的好友，理性和感性的抉擇投票決定好了嗎？王世堅笑說，他的組織動員已盡全力影響親友支持陳時中，但他個人一票會待投票前再做「理智的決定」，王欣儀則說，反正你投什麼大家也不知道，惹得王世堅哈哈笑。

而王世堅也認為新竹市的林耕仁和高虹安爭風吃醋吵吵鬧鬧之際，反倒是沈慧虹穩定表現自己，而桃園鄭運鵬勤跑基層，苗栗選前藍綠會回歸，所以這四地民進黨「還有機會贏」。他和王欣儀還有哪些意見相左呢？更多精彩內容請鎖定今天下午13:10播出的《欣儀最政點》。

▲王世堅預測誰是新的百里侯。（圖／欣儀最政點）