改變台北！不靠政黨、沒家庭背景　黃珊珊籲年輕人出門投票

▲台北市長候選人黃珊珊。（資料圖／記者林敬旻攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

台北市長候選人公辦政見發表會第2場次於15日登場，無黨籍台北市長候選人黃珊珊先說明台北市8年來的10項改變，再點出自己的政見，並質疑近期民調五花八門，自己並非含金湯匙出生的富貴世家，能依靠的家人就是支持者，並批評藍綠要將「黑金、貪腐」舊政治帶回來，「我們不投黑，不投貪，要投就投黃珊珊。」由於黃珊珊在各家民調中，年輕族群支持度是最高的，所以最後她向年輕人感性喊話，出門投票，投給自己與台北的未來一票。

黃珊珊於政見發表會時，先說明從政初心及施政理念，再細數8年來台北市的10項改變，包括社宅蓋2萬戶、都市更新及危老條例案件通過件數全國第一、1280公共運輸定期票、完成鄰里交通改善綠色人行標線、擴建捷運路網、改建二殯與明年拆除一殯、改建六大市場、攤販精進計畫、居住正義與社宅和社子島開發計畫，以及8年還債570億元。

隨後，黃珊珊也一一點出自己的政策，包括首都進化雙軸線、城市再生、加速都市更新、青年安居、長者福利照護、健康城市，及月經平權等。

黃珊珊表示，剛剛結束的美國期中選舉，跌破了所有民意調查專家眼鏡，對方認為年輕人投票率不高，結果年輕選民踴躍投票，推翻了民調預測；近期民調五花八門，現代人多數用手機，市內電話民調很多狀況看起來失真，且民調拒訪率很高，反映不出真正意見，或是機構效應很重，「很多奇怪的民調，我常說大家當成笑話看就好。」

黃珊珊認為，可以問問周邊朋友、街坊鄰居，做個小型民調，大家認為誰能真正無縫接軌、誰可以即刻上手，誰具備擔任台北市長的即戰力，這個答案非常明顯，其實台北市沒有虛耗本錢。

黃珊珊說，投票意義非開票數字，也不是開票當晚的激情，而是投完票之後的4年，投完票的4年攸關每個人未來，政黨現在訴求的都是「贏回政權」、「藍綠歸隊」，「他們只想藍綠歸隊，把選民當成私產，但是人民並不欠他們，他們贏了，你可能輸了未來。」

黃珊珊強調，期盼大家共同來支持她，也懇請大家在未來4年監督、督促她，一起改變台灣被把持、被瓜分的政治生態，導正台灣的政治走向正途，不是為政黨利益，而是以人民福祉為正途，「我再次詢問大家，這次台北市長的選舉是擺脫藍綠惡鬥最有機會的一次，你們願不願意跟我一起，徹底改變台灣政治生態的偉大革命？」

黃珊珊也利用時間向市民說內心話，她提及自己從政24年來，走過台北市大街小巷，接觸過無數市民朋友，最近在地方掃街拜票，看到很多年輕人密切期盼眼神，訴說了未來的心願，「理性成熟的大人們，你們長期聽藍的說、聽綠的說，這一次是不是可以聽聽孩子怎麼說？他們相信的是什麼？他們為什麼會堅定的支持黃珊珊？」

黃珊珊呼籲年輕人，如果不站出來投票，聲音就不會被聽見，「你能做的就是站起來、走出門投票，你的力量可以改變台北、改變台灣，今天可以開始預購高鐵票，請大家返家投票，投給自己和台北的未來。」

黃珊珊提及，台北市要有一個好的市長，不貪污、不浪費的團隊，必須有溝通協調能力，傾聽民意的本事，領導大部隊的才能，還有衝第一線的行動力，必須知道怎麼領導市民、領導市府團隊，朝目標邁進，「我們都不是含著金湯匙出生的富貴世家，我們也無法憑著黨證就可以出人頭地，我們是沒日沒夜的打拚，靠自己努力和支持，我才有機會站在這裡，從來不是靠政黨或家族背景。」

黃珊珊表示，政治人物要跟人民走在一起才有力量，自己的家庭三代共有12個軍人，全家人都在保家衛國，沒辦法公開助選，而她更是一個單親媽媽，靠著自己的力量獨力扶養小孩長大，且答應兒子絕不讓他成為公眾人物，「我能依靠的家人，就是支持的朋友與志工們，還有各位偉大的台北市民，在最後階段，請250萬市民一起當我的家人，齊步共贏。」

最後，黃珊珊說，希望所有市民想一想，藍、綠兩黨執政時黑金、貪腐，現在對手要把舊政治帶回來，「你願意嗎？」所有的台北市民非藍非綠，每個人從出生那刻起就是自由的，「我們不投黑，不投貪，要投就投黃珊珊。」