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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台中市中西區民眾黨議員候選人倡「藍白綠各一席」　民調結果出爐

▲▼ 。（圖／許瑞宏競選總部提供）

▲許瑞宏政治主張獲台中市長盧秀燕支持，在街頭掛上2人合體看板。（圖／許瑞宏競選總部提供）

記者白珈陽／台中報導

民眾黨台中市中西區議員候選人許瑞宏團隊，針對政治與經濟訴求，15日公布「台中市中區西區議題態度調查」結果，數據指出，支持「藍白綠各一席」訴求的選民達21%，另有 65%民眾認為議員應該要有「振興地方經濟」的看法。

「台中市中區西區選民態度調查」為許瑞宏競選辦公室委託十方民意與政策資訊股份有限公司，針對中區西區選民進⾏的態度調查，調查時間為11月11日至14日 ，以中華電信住宅電話簿為抽樣清冊，完成樣本數752個。

許瑞宏宣布參選台中市中西區議員後，主張「藍白綠各一席」，呼籲中區西區3席市議員席次中，國民黨、民眾黨、民進黨各佔一席，並對此進行支持度調查，問受訪者「中區西區的議員三席，應該要藍白綠各一席」，請問您支持不支持這種主張？」調查數字顯示，支持者佔21%、不支持佔38%，不知道／無意見佔41%。

另一方面，調查結果發現，65%的民眾「同意」議員必須要有振興地方經濟的看法，「不同意」者僅佔12%，回答「不知道」佔23%。結果顯示，對中區西區選民而言，振興地方經濟已具高度共識。

許瑞宏說，若以2020年的地方選舉數據來看，國、民兩黨的政黨支持度都破3成，藍綠兩大黨的鐵票推估應佔6成以上。今年選舉，他打出「藍白綠各一席」，訴求中間選民的支持，令人驚訝的是，不支持的民眾僅佔 38%，不到4成；而支持者佔21%，則超出民眾黨的政黨支持度。

「經濟好，人民生活才會好！」許瑞宏本次以「巷仔內的力量」為主軸，重點訴求刺激巷弄經濟，更提出以台中火車站為核心，打造「三環三道」串連五區周邊景點等重點政見。

許瑞宏直指，三位現任議員候選人皆缺乏經濟背景，產業與經濟的相關論述甚少。有的候選人選舉公報政見內容，與上一屆政見幾乎是「複製貼上」、「一字不差」，另有選將大打統獨意識形態，「四年過去了，議員們，你們到底為中西區做了什麼？」

許瑞宏表示，相反地，他具有經濟產業背景，深深瞭解民意，所提的主張是所有議員政見中最具可行性、也是最有願景的主張。本次民調結果顯示，「藍綠鐵票正在消融，代表著區域內沈默的民眾，期待未來改變的心聲！」

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