跳海帥哥王世堅8年禮物大集　爆柯文哲遲還龍袍「偷穿」

記者李芸樺／台北報導

台北市議員王世堅8年來在議會送過柯文哲很多諷刺的禮物，他接受ETtoday《欣儀最政點》主持人台北市議員王欣儀訪問時爆料，一般禮物柯都是當天或隔天就還，唯獨製作精美的龍袍，柯隔了10天才還，所以他認為柯一定有偷穿「心理治療」。

王世堅送過的禮物包括單程車票、小金人、不求人、國王的新衣故事書、香爐、腳踏車、龍袍、五星旗大型木馬、魔戒和我就爛Ｔ恤等等。《欣儀最政點》街訪民眾對何者印象深刻，分別有人說黃袍加身、五星旗大木馬和我就爛Ｔ恤，覺得有針對性但也蠻kuso。

王欣儀問這些都是自己想出來的嗎？王世堅說對，他說他的目的是要幫民眾看緊荷包，不要讓市府走錯方向。未來仍會用同樣方式繼續監督新市長，他也說日前陳時中模擬假質詢時，他就送「不求人」，提醒執政要搔到癢處。

過去柯文哲接受《欣儀最政點》訪問時也說，對龍袍很有印象「戲服送我幹嘛」，而他也想到用提高成本反制王世堅，所以索性把小摺收下不還，往後禮物真的越變越小了。

《欣儀最政點》街訪民眾，大家對王世堅總是願賭服輸跳海印象深刻，還有美女稱他是跳海帥哥，連挺藍民眾都欣賞他說話直率、就事論事。

▲王世堅送過柯文哲眾多禮物。（圖／資料照）