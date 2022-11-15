快訊／「新竹產矽才有半導體產業」被酸爆！　林智堅道歉了

記者邱晟軒／綜合報導

近日批踢踢上瘋傳一段前新竹市長林智堅和沈慧虹的合體直播，訪談內容中，林智堅直言「新竹產矽所以有了半導體產業」引發網友酸爆。對此，林智堅今（15日）坦言一時口誤，並強調「要跟慧虹說聲抱歉，又因為對手刻意的攻擊牽連到她！」

林智堅在臉書發文表示，要跟慧虹說聲抱歉，又因為對手刻意的攻擊牽連到她，也向關心這件事情的市民朋友說明，在九月的一場聊天直播，因為一時的口誤刻意被剪輯放大，甚至引發國民黨和民眾黨的許多爭議候選人企圖操作。

林智堅說，熟悉我的市民朋友都知道，對於竹科我們也多以產業協助的角色自居，畢竟術業專攻，而我們在確保用水無虞、園區消防以及疫情期間的專案篩檢，不敢說做到一百分，但也是問心無愧，至於現在企圖操作的政黨，哪一位是在疫情期間穿上防護裝和我們一起守護竹科呢？我想答案非常明顯。

林智堅指出，過去，我也多次在不同場合參訪都有致詞，表示「矽」這個原料，跟新竹有很深的淵源，新竹產矽砂以及天然氣所以有玻璃產業，而半導體產業的晶圓也跟矽相關，即便產業更迭，都和此原料相關。我想這些場合聽我致詞的貴賓，也都不會誤會。

▲稱「新竹產矽才有半導體產業」引發網友批評，林智堅認錯：一時口誤。（圖／翻攝自林智堅臉書）

他強調，因為竹苗地區有矽跟天然氣等資源，日治時期日本政府在台灣發展軍工業，其中的分支就選在新竹。日本海軍第六燃料廠新竹支廠，也就是大家耳熟能詳的大煙囪，也是在這個脈絡下出現的。結合工研院的前身，天然瓦斯研究所的設立，才正式開啟了新竹工業史的濫觴。也因為工研院在新竹的緣故，當初科學園區選址落腳新竹的時候，這也成了重要考量之一。

針對批踢踢網友的批評，林智堅指出，這次網路訊息來源為批踢踢帳號「Dawson5566」發文，同仁一查發現皆為護航候選人高虹安的文章居多，也多次以「低能」、「夜間部」等學歷歧視用語攻擊我，甚至有其他網友附和以歧視的字眼去攻擊嫁給竹科的女性；過去批踢踢上就有許多厭女言論，以不堪入目的字眼去醜化新竹女性，這些刻意被操作的言論，對於缺少話語權的女性非常不公平。

▲林智堅臉書發文。（圖／翻攝自林智堅臉書）

林智堅坦言，我想這次選舉是面照妖鏡，當某些人的選情告急，又或是重大爭議被揭露時，總是會有系統性的網軍去帶風向洗流量，甚至去批判支持慧虹、支持我的民眾。不過新竹人是聰明的，不會被這種劣質的選舉操作手法所影響，至於那些噁心的言論，我想回到現實生活，面對女性，你們一句話也說不出來。

林智堅最後強調，我還是想要告訴市民朋友們，選舉是一時的，這些紛擾都會過去，但市長一任四年真的很重要，我們一起用行動支持 沈慧虹，讓這些惡質的文化無法在新竹扎根。

▲林智堅稱「新竹產矽」讓網友炸鍋！（圖／翻攝王鴻薇臉書）

回顧整起事件，有批踢踢網友昨（14日）晚間在八卦板上以「林智堅：新竹產矽所以有了半導體產業」為題發文指出，林智堅日前和沈慧虹直播時「又提出震撼世界的最新理論：新竹產矽所以有了半導體產業，半導體重鎮！」

該網友說明，半導體材料要用的矽，是必須經過精製，將二氧化矽（Si O2），也就是「沙子」，透過一連串化學反應，不斷精製提煉，成純度為99.99999%以上的矽(Si)。他指出，這是任何一位竹科工程師都應該有的基本知識，嚴格說起來，每個你腳踩下去有沙的地方都產矽，全台灣全世界都產矽！而且是地球上除了氧之外第二多的元素」。

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