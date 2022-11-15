低於市價2千萬！被控賤賣新北百坪土地　員林市長：一切合法





▲員林市長候選人陳秋蓉召開記者會。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

綠營彰化縣員林市長候選人陳秋蓉，今天召開記者會指出現任市長游振雄「賤賣」員林市公所新北三重土地，標售價格與市價價差2233萬元，遭到新北市調處約談，為何會賤賣土地？其中疑點重重，要游給市民一個交代，而游振雄則反擊，此案一切過程合法，可受外界公評檢視，呼籲對手陣營切勿以不實謠言影射。

陳秋蓉指出，一般公家單位販賣土地，正常程序都會找第三方的不動產估價師，根據市價訂定每坪的銷售價格，以保持公平公正的立場，但公所出售位於新北三重大安段737地號土地，約137坪，列表上載明，該筆土地採「自行查估」的方式來定價，最後估出每坪55萬元的超低價格。

▲員林市長候選人陳秋蓉召開記者會。（翻攝圖／黃秋蓉競總提供）

陳秋蓉表示，根據內政部實價登錄資料，該筆土地附近大安段945-23號土地，在2020年4月13日售出，每坪售價為71.3萬元，在同年5月29日賣出的公所土地，為什麼只賣每坪55萬，標到這筆土地的買主，居然可以用便宜市價2233萬的價格，真的半夜作夢也會笑。

游振雄稍早接受電訪表示，針對陳秋蓉指控，他說一切都是子虛烏有，當初財政課有售出的資料可供佐證，公開合法標售，可接受外界公評檢視，稍後也會提出完整的聲明稿對外說明。

▲員林市公所聲明稿。（圖／員林市公所提供）