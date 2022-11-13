侯友宜1句話被解讀劍指藍營共主　朱立倫：不要見縫插針

▲侯友宜。（資料照／ETtoday攝影中心攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨昨晚在板橋舉辦「六都聯合造勢」，新北市長候選人侯友宜喊話台下支持者，用選票守護中華民國，被部分人士解讀是角逐藍營共主。對此，侯友宜今（13日）表示，他從當警察那天起，就是守護中華民國，這初心40幾年來不變；而國民黨主席朱立倫則說，不要見縫插針，侯友宜是國民黨最重要直轄市長、最強母雞，當然是捍衛中華民國。

針對昨晚喊話被說要角逐藍營共主，侯友宜13日上午受訪時說，這輩子從當警察那天起，他就是守護中華民國，守護台灣這塊土地人民的安全，拚台灣未來會更好，這是他40幾年來不變的初心，只是把心裡話講出來，希望國家所有人不分任何顏色，團結在一起；選舉是一時，最重要是團結好好為這塊土地多做事，帶給下一代有更好的希望跟未來。

媒體追問，「中華民國台灣」會是您的論述嗎？侯友宜回應，「我愛我的中華民國」，也愛台灣這一塊所有的人民，從來不變。媒體再問，昨天國民黨大頭，包括主席、其他縣市長候選人都在，這樣的呼籲有不同意涵嗎？侯友宜說，「我做我自己從40幾年來永遠不變的初心」，每一個人有自己心中的價值，他的價值就是守護中華民國、愛台灣的所有人民，能夠在這塊土地有永續、安居樂業的未來。

朱立倫下午被問侯友宜昨晚的喊話被說是劍指藍營共主時表示，侯友宜是國民黨最重要直轄市長、最強母雞，當然是捍衛中華民國、守護民主自由、維護區域和平這三項黨內最重要的政策。

媒體追問是否認為侯友宜劍指藍營共主？朱立倫說，他作為選戰總教練，當然希望黨內明星球員越強越好，然後號召更多選民，這樣國民黨才會強；朱強調，不要想任何見縫插針，他作為總教練就是好好扮演總教練角色，請大家把所有掌聲、光彩、支持給國民黨最重要球員、最種要的候選人。