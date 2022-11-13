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許淑華陣營公布2份「封關民調」　蔡培慧：一戶一戶拜訪最重要

▲蔡培慧認為國民黨民調數據僅供參考，但綠營已到處懸掛「搶救」看板。（圖／記者高堂堯攝）

▲蔡培慧認為國民黨民調數據僅供參考，但綠營已到處懸掛「搶救」看板。（圖／記者高堂堯攝）

記者高堂堯／南投報導

國民黨南投縣長候選人許淑華競選總部今天公布2份「封關民調」結果，無論支持度及看好度都以12%以上的大幅差距，持續穩定領先民進黨對手蔡培慧；蔡培慧回應，民調僅供參考，反諷許淑華是因為緊張才會特別公布數據，強調挨家挨戶將政見說明清楚、爭取支持才最重要。

許淑華競總委託年代、艾普羅2民調機構於11月初分別進行電話民調，結果顯示投票率都在6至7成以上；在投票支持度方面，許淑華以38.2%、39.5%領先蔡培慧的25.9%和24.8，看好度方面（年代），許淑華也以47.9%領先蔡培慧的13.1%。

▲蔡培慧強調會逐家逐戶說明具體政見，爭取選民支持和勝選。（圖／蔡培慧競選總部提供）

▲蔡培慧強調會逐家逐戶說明具體政見，爭取選民支持和勝選。（圖／蔡培慧競選總部提供）

蔡培慧今天出席無黨籍縣議員簡賜勝的競選總部成立大會，她指出內部民調每個月都會做，但不對外公開，「看起來許淑華陣營是緊張囉？今天還要特別召開記者會？」她認為不管民調數據如何，都只有參考價值，最重要的是走到第一線、一戶一戶拜訪，把具體的政策講給大家知道，也要一步一腳印把南投建設得更好。

▲綠營於國民黨縣黨部暨許淑華競總外也掛起「搶救蔡培慧」廣告看板。（圖／記者高堂堯攝）

▲綠營於國民黨縣黨部暨許淑華競總外也掛起「搶救蔡培慧」廣告看板。（圖／記者高堂堯攝）

此外，綠營為大選最後階段做全力衝刺，已在南投市道路各處掛起「搶救蔡培慧」的廣告看板，甚至在國民黨縣黨部暨許淑華競選總部所在的祖祠東路、華陽路口分隔島電桿上也可看到；許競總總幹事曾明瑞反諷道，會打出「搶救」口號就代表蔡陣營是選情較為低迷、必須要使用一手段和策略的一方，他們不予置評，會繼續努力爭取勝選。

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