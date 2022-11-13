新北8選區／11號廖宜琨11:11出發「騎單車繞111公里」守護4行政區

▲廖宜琨騎單車繞行土城、樹林、三峽、鶯歌。（圖／翻攝自廖宜琨FB）

記者施怡妏／綜合報導

九合一選舉進入最後倒數2周，新北市第8選區市議員候選人卯足全力衝刺，抽到11號的民進黨市議員廖宜琨搭上雙11話題，和鐵馬車隊朋友一起騎單車「守護市區」，選在11時11分出發，繞行111公里完成任務；然而，國民黨市議員林金結聽到環保局同仁需要防疫車，於是募款捐贈第一輛防疫清潔車給環保局。

前天是雙11，抽中11號的廖宜琨發起「1111特別企劃」，和鐵馬隊的朋友一起進行「守護市區，繞行四區」的勇腳鐵馬活動，繞行土樹三鶯四個行政選區，因為剛好抽中11號，因此選在111年11月11日11時11分，從57 BIKE 單車工作室出發，途經財團法人新北市樹林濟安宮補給站，感謝市民朋友前來加油打氣，「我們共有11位車友，並繞行111公里後順利完成任務」。

▲林金結募款，捐贈環保局防疫清潔車輛。（圖／翻攝自林金結FB）

林金結則是聽到了選民的聲音，環保局的同仁向他反映需要防疫車，於是林金結自從上任國際獅子會300B2區第二副總監，就開始推動募捐，在11日完成了新北市第一輛防疫車捐贈，這也是新北環保局首次獲贈防疫清潔車輛，「哪裡有需要，我們就在哪裡」。

國民黨候選人黃永昌則是極力爭取鶯歌市立醫院，希望能夠提升醫療品質，鶯歌區人口有8.8萬人，居民要看診、打疫苗都得到三峽、土城，甚至是跑到桃園市的醫院，非常不方便，而且捷運三鶯線預計明年底完工，新的城市規劃如火如荼進行，「提前規劃設計一個屬於鶯歌的醫院，絕對是走在對的道路上」。黃永昌也在日前舉辦說明會，大會圓滿成功，感謝居民的力挺與支持。





▲黃永昌舉辦爭取鶯歌醫院說明會。（圖／翻攝自黃永昌FB）

自稱是「城市規劃人」的無黨籍候選人歐金獅，則是努力解決上班族的困擾，他提出2項交通改善政見，「重劃樹林交流道」，設置南北雙向匝道，引道分散車流，解決上班塞車之苦；第2個則是「鶯歌公車網路」，增加鶯歌快速公車路線與班次，提升通勤方便性。

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