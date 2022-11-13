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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

許淑華公布領先民調　綠提不同意見：縣民有公斷

▲最強母雞侯友宜力挺許淑華　大讚是「認真做事」的人。（圖／記者謝婷婷攝）

▲國民黨南投縣長候選人許淑華。（資料照／記者謝婷婷攝）

記者呂晏慈／台北報導

選戰倒數12天，民調即將封關，國民黨南投縣長候選人許淑華競選團隊公布2份民調，表示在支持度、看好度上均由許淑華均領先對手蔡培慧，甚至勝出逾10個百分點。不過，民進黨南投縣議員候選人曾琮愷表示，任何民調數字都是選戰過程中，選戰策略調整運用參考之用，綠營內部的參考民調，確實顯示出蔡培慧的民調是逐步上升，逼近許淑華，甚至來到誤差範圍內，而在基層拜票的過程中，也看到民眾渴望、期待南投改變的聲音，同時也看到民眾堅決拒絕未來讓黑道治縣的期望，這是南投有機會改變的重要時刻。

▲許淑華競選總部召開封關民調說明會，指當選支持度與看好度皆穩定領先。（圖／記者高堂堯攝）

▲許淑華競選總部今天舉行封關民調說明會。（資料照／記者高堂堯攝）

▲▼民進黨中常會＆「終結黑金贏回正義」 記者會 蔡英文 江聰淵 徐定禎 蔡培慧。（圖／民進黨提供，下圖同）

▲民進黨南投縣長候選人蔡培回。（資料照／民進黨提供）

曾琮愷強調，許淑華公布民調數字的目的，是在告訴國民黨中央，她的選情跟國民黨台北市長候選人蔣萬安不一樣，蔣萬安選情告急才需要辭立委來刺激選情，但許淑華不認為自己的選情不好，所以不需要辭立委來刺激自己的選情，但接連幾天都可以看到國民黨主席朱立倫，不斷透過媒體放話，希望許淑華能夠展現決心辭立委，但許淑華都不肯，其實也可以看出許淑華對於選情並不是像她自己所說的這麼有把握，今天公布的民調數字，就是許淑華自己吹口哨壯膽用的，否則為什麼不辭立委，要幫自己留立委的後路。

曾琮愷進一步提到，朱立倫希望許淑華辭立委，來作為國民黨最後攻擊民進黨的選戰策略，但沒想到許淑華跟蔣萬安感情不佳，不願意跟進辭立委來協助蔣萬安的選情，反而是希望幫自己沒有選上縣長留後路，確實看不出許淑華參選縣長的決心。他說，「許淑華的黑道、黑金背景，不用我們多做說明，許淑華自己涉及的案子，及團隊的前科都在法院判決書可以找到，未來是不是黑道治縣，南投縣民自有公斷。」

曾琮愷說，南投縣民本於期待改變、拒絕黑金的聲音，加上許淑華沒有決心的展現，11月26日南投縣民會讓許淑華繼續留在立委的位子，支持真正會做事、正派善良的蔡培慧，入主南投縣府，帶領南投縣府未來的改變。

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