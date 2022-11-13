最新台南市長民調　55％支持黃偉哲、19.4％挺謝龍介

▲2022年9合1大選，各候選人進入最後衝剌階段，根據1份最新民調結果顯示，台南市長5位候選人中，有55.0％市民支持民進黨籍黃偉哲，有19.4％支持國民黨籍謝龍介。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

2022年9合1大選，各候選人進入最後衝剌階段，根據1份最新民調結果顯示，台南市長5位候選人中，有55.0％市民支持民進黨籍黃偉哲，有19.4％支持國民黨籍謝龍介，無籍許忠信1.4％，林義豐0.5％，吳炳輝0.1％。同時有超過7成市民，看好黃偉哲當選市長，9.2％看好謝龍介當選。

根據《CNEWS匯流新聞網》11月11日最新「匯流民調」結果，以國內常聽到的政黨及新成立的政黨，最接近民眾政治理念來說，則有36.4％支持民進黨、8.5％國民黨、12.4％台灣民眾黨、時代力量則有3.2％。如果以年齡別來說，20到39歲中，則有28％支持民進黨，1.4％支持國民黨，20.2％支持台灣民眾黨。至於40歲以上台南市民，40.7％支持民進黨，11.9％支持國民黨，8.9％支持民眾黨。

至於台南市最新支持議員政黨傾向，則有42.4％民進黨、13.1％國民黨、5.3％台灣民眾黨、1.9％時代力量。以年齡別來說，20到39歲間，有47.5％支持民進黨，9.3％支持國民黨，8.8％支持民眾黨。40歲以上市民則有40.3％支持民進黨，15.1％支持國民黨，3.7％支持民眾黨。

調查顯示，2022台南市長選舉參選人知名度，有49.6％市民知道黃偉哲、35.5％知道謝龍介要參選下一屆台南市長。而且5位候選人中，有55.0％市民支持黃偉哲當市長，19.4％支持謝龍介當市長。同時也有超過7成市民，看好黃偉哲當選市長，9.2％看好謝龍介當選。

對於現任台南市長黃偉哲的表現滿意度，有65.7％滿意、18.6％不滿意、15.7％無明確意見。以年齡別來看，20到39歲間，有58.3％滿意，26.4％不滿意。40歲以上市民則有69.6％滿意，14.9％不滿意。

調查顯示，9合1選舉投票意願，有81.8％會、12.7％不會、5.5％無明確意見。

此次民調訪問日期2022年11月11日，有效樣本:1068人，抽樣誤差在正負3.0個百分點之內，訪問地區戶籍於台南市，且年滿20歲的一般民眾，調查方法母體清冊為中華電信市內號碼簿，抽出的號碼再尾數兩位數隨機撥出，以分層比例隨機抽樣法進行。

對於民調結果，黃偉哲競選選發言人呂維胤議員表示，黃偉哲市長參選連任以來，以具體的市政成果及願景擘劃，爭取市民支持的正面務實路線，顯然得到選民的肯定，而對手的負面攻擊的手法，恐怕難以得到認同。呂維胤指出，國民黨候選人謝龍介連續發生爆粗口及烏龍爆料等策略錯誤，不僅流失婦女選票，且失去社會信任基礎；而謝龍介阻擋北外環道路及安平跨港大橋的主張，更引起地方非議，都是其民調提振無力的主因。不過，呂維胤也提醒市民"站出來、挺台南"，一定要踴躍投票，發揮正面的力量，才能夠力挺黃偉哲連任。