互動差很大！陳政忠幫蔣萬安、黃珊珊喊凍蒜　陳時中僅有「加油」

▲陳政忠幫蔣萬安喊凍蒜時比出六。（圖／記者蘇晏男攝）

記者蘇晏男／台北報導

九連霸無黨籍台北市議員陳政忠今（13日）社子競選總部成立，三位台北市長候選人陳時中、蔣萬安、黃珊珊依序現身站台，搶攻無黨籍選票。即使陳政忠受訪未表態支持誰，但從互動中可略窺一二；其中一點是，陳政忠先後與蔣萬安、黃珊珊在台上高喊凍蒜，唯獨陳時中沒有此待遇，甚至陳政忠還沒陪同陳時中上台；而蔣跟黃最明顯的差別，在於陳政忠還一同與蔣比了「六」（蔣萬安號次）。

上午約11時半許，陳時中現身陳政忠社子競選總部成立大會，民眾的支持聲浪並不明顯。蔣萬安中午12時到場，沿路受到熱情民眾歡迎、拍照，大會主持人也不斷高喊蔣萬安凍蒜。而黃珊珊則約中午12時20分許抵達，會場也有此起彼落的民眾支持聲，聲勢比陳時中高，但不及蔣萬安，當黃一見到陳政忠，就熱情地與他相擁，兩人手牽手一同上台，畫面溫馨。





▲陳政忠未陪陳時中上台。（圖／記者蘇晏男攝）

在三位台北市長候選人出席前，儘管陳政忠受訪時，未明顯表態支持哪一人，而是說會在適當時機表態，但從他與三人的互動中，可略窺一二態度。舉例來說，三位候選人中，陳政忠唯獨沒有陪同陳時中走上舞台，而是直到有人提醒才上前站在陳時中跟立委莊瑞雄之間。

其二，陳政忠在舞台上分別與蔣萬安、黃珊珊一同高喊凍蒜，但對陳時中僅喊「加油」，且還是陳時中、莊瑞雄主動去牽陳政忠的手。至於蔣萬安與黃珊珊的差別有二，第一、陳政忠陪蔣萬安喊凍蒜時有比出「六」；第二、在蔣萬安未到場前，陳政忠競辦主委就已表達當蔣到場，會場會高喊凍蒜，似乎事前就已規劃好，而黃珊珊則是在舞台上時，以台語主動說「我來喊一下，大家給我喊凍蒜」，陳政忠聽到後大聲說好。

在致詞上，三位候選人也有落差。陳時中在台上主要提及自己在士林、北投區的交通改善規劃政見，希望陳政忠能跟他在市府通力合作。蔣萬安著重在肯定陳政忠對地方的貢獻、問政實力以及社子島相關議題等，讓他非常欽佩，並表示他兩屆立委深受陳政忠的幫助與指導；蔣萬安對陳政忠的致詞，讓主持人讚揚，10幾分鐘的演講有9分鐘都支持陳政忠，非常用心。

而黃珊珊則打「友情牌」，訴說過去當議員時與陳政忠是同一個質詢組，十幾年來一同為台北市民爭取福利、建設，並強調陳始終首要關心的議題就是社子島；此外，黃珊珊也肯定陳政忠多項為在地的付出，以及感謝多項給予她的市政建議，兩人最後又在舞台上相擁。

▼陳政忠與黃珊珊相擁。（圖／記者蘇晏男攝）