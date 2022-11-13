　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

互動差很大！陳政忠幫蔣萬安、黃珊珊喊凍蒜　陳時中僅有「加油」

▲陳政忠幫蔣萬安喊凍蒜時比出六。（圖／記者蘇晏男攝）

▲陳政忠幫蔣萬安喊凍蒜時比出六。（圖／記者蘇晏男攝）

記者蘇晏男／台北報導

九連霸無黨籍台北市議員陳政忠今（13日）社子競選總部成立，三位台北市長候選人陳時中、蔣萬安、黃珊珊依序現身站台，搶攻無黨籍選票。即使陳政忠受訪未表態支持誰，但從互動中可略窺一二；其中一點是，陳政忠先後與蔣萬安、黃珊珊在台上高喊凍蒜，唯獨陳時中沒有此待遇，甚至陳政忠還沒陪同陳時中上台；而蔣跟黃最明顯的差別，在於陳政忠還一同與蔣比了「六」（蔣萬安號次）。

上午約11時半許，陳時中現身陳政忠社子競選總部成立大會，民眾的支持聲浪並不明顯。蔣萬安中午12時到場，沿路受到熱情民眾歡迎、拍照，大會主持人也不斷高喊蔣萬安凍蒜。而黃珊珊則約中午12時20分許抵達，會場也有此起彼落的民眾支持聲，聲勢比陳時中高，但不及蔣萬安，當黃一見到陳政忠，就熱情地與他相擁，兩人手牽手一同上台，畫面溫馨。

▲陳政忠未陪陳時中上台。（圖／記者蘇晏男攝）

▲陳政忠未陪陳時中上台。（圖／記者蘇晏男攝）

在三位台北市長候選人出席前，儘管陳政忠受訪時，未明顯表態支持哪一人，而是說會在適當時機表態，但從他與三人的互動中，可略窺一二態度。舉例來說，三位候選人中，陳政忠唯獨沒有陪同陳時中走上舞台，而是直到有人提醒才上前站在陳時中跟立委莊瑞雄之間。

其二，陳政忠在舞台上分別與蔣萬安、黃珊珊一同高喊凍蒜，但對陳時中僅喊「加油」，且還是陳時中、莊瑞雄主動去牽陳政忠的手。至於蔣萬安與黃珊珊的差別有二，第一、陳政忠陪蔣萬安喊凍蒜時有比出「六」；第二、在蔣萬安未到場前，陳政忠競辦主委就已表達當蔣到場，會場會高喊凍蒜，似乎事前就已規劃好，而黃珊珊則是在舞台上時，以台語主動說「我來喊一下，大家給我喊凍蒜」，陳政忠聽到後大聲說好。

在致詞上，三位候選人也有落差。陳時中在台上主要提及自己在士林、北投區的交通改善規劃政見，希望陳政忠能跟他在市府通力合作。蔣萬安著重在肯定陳政忠對地方的貢獻、問政實力以及社子島相關議題等，讓他非常欽佩，並表示他兩屆立委深受陳政忠的幫助與指導；蔣萬安對陳政忠的致詞，讓主持人讚揚，10幾分鐘的演講有9分鐘都支持陳政忠，非常用心。

而黃珊珊則打「友情牌」，訴說過去當議員時與陳政忠是同一個質詢組，十幾年來一同為台北市民爭取福利、建設，並強調陳始終首要關心的議題就是社子島；此外，黃珊珊也肯定陳政忠多項為在地的付出，以及感謝多項給予她的市政建議，兩人最後又在舞台上相擁。

▼陳政忠與黃珊珊相擁。（圖／記者蘇晏男攝）

▼陳政忠與黃珊珊相擁。（圖／記者蘇晏男攝）

▲▼陳政忠與蔣萬安、陳時中、黃珊珊互動。（圖／記者蘇晏男攝）

►鱘龍紅藻精下殺6.3折！充滿活力＋行動力

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
快訊／魔獸霍華德首穿隊服　升空大秀肌情爆扣
56歲嬤「懷兒子的種」！　替媳婦代孕生下孫女
快訊／狹路會車意外！　轎車一家4口墜20m邊坡
快訊／魔獸隊友打起來了！　雲豹、獵鷹2人遭趕出場
快訊／男爬火炎山墜3米深邊坡　無生命跡象
買八方雲集水餃！店家給「方便1小物」超驚喜：下次帶來可折5元
郭台銘自曝近期3大強烈感受　「金錢不是萬能、政治不代表一切」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

許淑華陣營公布2份「封關民調」　蔡培慧：一戶一戶拜訪最重要

互動差很大！陳政忠幫蔣萬安、黃珊珊喊凍蒜　陳時中僅有「加油」

雲林縣長張麗善「20鄉鎮願景親履巡迴」　二崙上場幸福工程社福滿分

蔡適應體育後援會成立　賴清德力挺喊：凍蒜！

北部選情有多怪？　媒體人提三重點：各方要拚到最後一刻

直搗藍票倉桃園龍潭　蔡英文：鄭運鵬張善政拉鋸「非常激烈」

才被徐巧芯告　杜承哲開嗆酸民：林北不是你的菜！

「蔣萬安父收3000萬當買辦是法院認證」　蘇貞昌：他該正面回答

蔣萬安政見發表5分鐘沒用完被酸爆　她：幕僚該打屁股

柯文哲酸「薛瑞元是婦產科」　蘇貞昌：該尊重任何科別專業

催哩KI系！苗可麗登台唱歌惹　炎亞綸弄痛一下下...她羞：我沒關係

大魚越獄降落嫩嬰身上　媽見狀嚇壞喊：我的天

鄭家純曝老公長相「不想像蔣萬安XD」　共洗鴛鴦浴：他很喜歡＞／／／<

小S具俊曄「跳國標」迎接對方　花式互捧他讚她好美

重機直行撞上轉彎車　2人飛躍車頂倒路中！

調皮妹偷備用鑰匙躲後座！哥上車被嚇爛爆氣飆髒話XD

羅志祥演唱會「跌倒趴地」全嚇傻　敬業爬起...忍腳痛繼續跳

7歲兒做作業崩潰爆哭2分鐘　媽心疼：不該給這麼多壓力

秀呼拉圈請小白鯨評分　牠看完整段秒無情游走

見工人突癲癇發作倒地　機警拉拉狂吠求救撿回命

許淑華陣營公布2份「封關民調」　蔡培慧：一戶一戶拜訪最重要

互動差很大！陳政忠幫蔣萬安、黃珊珊喊凍蒜　陳時中僅有「加油」

雲林縣長張麗善「20鄉鎮願景親履巡迴」　二崙上場幸福工程社福滿分

蔡適應體育後援會成立　賴清德力挺喊：凍蒜！

北部選情有多怪？　媒體人提三重點：各方要拚到最後一刻

直搗藍票倉桃園龍潭　蔡英文：鄭運鵬張善政拉鋸「非常激烈」

才被徐巧芯告　杜承哲開嗆酸民：林北不是你的菜！

「蔣萬安父收3000萬當買辦是法院認證」　蘇貞昌：他該正面回答

蔣萬安政見發表5分鐘沒用完被酸爆　她：幕僚該打屁股

柯文哲酸「薛瑞元是婦產科」　蘇貞昌：該尊重任何科別專業

快訊／魔獸霍華德升空大秀肌情爆扣　宣傳照拍攝超專業

拜習會將登場！民主黨保住參院　拜登超開心：讓我更具優勢

工作要預留「飢餓感」　他推2好處：帶來好點子的機率更高

許淑華陣營公布2份「封關民調」　蔡培慧：一戶一戶拜訪最重要

美期中選舉後　對台海彈性空間更小！陸學者「提1點」令人心驚

員林太貴買不起！北斗透天厝狠漲42%　警存錢買房傻：大樓也要破千

秋冬必備5大帽款！泫雅毛帽穿搭時髦又有型、修飾小臉選這款

GOT7 JAY B演唱會台北場售價、福利公開！　親簽拍立得、合照誠意爆表

北市外部顧客滿意度出爐　教育局服務滿意度96.29%創新高

台鋼隊史對外首戰4千名球迷進場！兄弟4比2勝出

用台幣4萬借別人女友拍親密照　街頭實驗看見渣男貪財強迫對方

政治熱門新聞

影／12秒看陳紫渝多夯！狂撩粉絲：我只有你們

陳時中民調為何後來居上？　吳子嘉曝關鍵變化在10月中旬

LIVE／「最美里長」陳紫渝今辦茶會　10：20上台談話

蘇貞昌備詢反提「立委媽媽」　她傻眼：跩什麼？

高虹安：郭台銘同意授權

共艦逼近嗆「24浬線不存在」　海軍驅離：絕不退讓

多圖／破百人力挺「最美里長」　陳紫渝笑容電暈粉絲

馬英九怒罵「非常噁心令人髮指」　陳時中：仇恨語言不對

即／徐巧芯遭檢舉！臉書禁言6天

才被徐巧芯告　杜承哲開嗆酸民

直擊／陳紫渝父女拉手喊凍蒜　來賓：中華民國有希望了

不甩侯市府不借場地造勢　林佳龍堅持：選前之夜在區運路不見不散！

陳時中：給我一個機會一屆補8年

快訊／藍營六都造勢人數破5萬！　侯友宜嗨帶動跳「波浪舞」

更多熱門

相關新聞

許陣營公布封關民調　蔡培慧：一戶一戶拜訪最重要

許陣營公布封關民調　蔡培慧：一戶一戶拜訪最重要

國民黨南投縣長候選人許淑華競選總部今天公布2份「封關民調」結果，無論支持度及看好度都以13%以上的大幅差距，持續穩定領先民進黨對手蔡培慧；蔡培慧回應，民調僅供參考，反諷許淑華是因為緊張才會特別公布數據，強調挨家挨戶將政見說明清楚、爭取支持才最重要。

張麗善到二崙　推幸福工程社福滿分

張麗善到二崙　推幸福工程社福滿分

蔡適應體育後援會成立　賴清德大喊：凍蒜！

蔡適應體育後援會成立　賴清德大喊：凍蒜！

北部選情有多怪？　媒體人提三重點：各方要拚到最後一刻

北部選情有多怪？　媒體人提三重點：各方要拚到最後一刻

才被徐巧芯告　杜承哲開嗆酸民

才被徐巧芯告　杜承哲開嗆酸民

關鍵字：

陳政忠黃珊珊蔣萬安陳時中2022九合一大選2022台北市長2022台北

讀者迴響

熱門新聞

交往注定分手「3對互虐星座CP」出爐！

2歲兒忘車上　父9小時後才發現陳屍後座

老闆道歉　唐寶寶媽媽臉書11字喊話

房間看到「磁磚、圓形鐵片」不要租！

主持一哥腹痛叫救護車緊急開刀…竟爆盲腸癌！2度手術暴瘦

西濱火燒車3死！家族24天失5至親　肇事駕駛下場曝

羅志祥開唱「原來這種人還能活躍」被酸爆！

山貓颱風生成！今午後變天　大雨熱區出爐

教官拉長髮女學生「長椅野戰」

《航站情緣》電影原型逝世戴高樂機場！

影／12秒看陳紫渝多夯！狂撩粉絲：我只有你們

帶「女鵝」汐止騎到池上包成愛玉子

完工17年不租也不賣　高雄廢棄大樓「樓主」背景狂

童頭長角！細菌害腦膜穿出腦殼亡

木村拓哉50歲了！2愛女同框帥爸…躺沙發醜照也PO

更多

最夯影音

更多
催哩KI系！苗可麗登台唱歌惹　炎亞綸弄痛一下下...她羞：我沒關係

催哩KI系！苗可麗登台唱歌惹　炎亞綸弄痛一下下...她羞：我沒關係
大魚越獄降落嫩嬰身上　媽見狀嚇壞喊：我的天

大魚越獄降落嫩嬰身上　媽見狀嚇壞喊：我的天

鄭家純曝老公長相「不想像蔣萬安XD」　共洗鴛鴦浴：他很喜歡＞／／／<

鄭家純曝老公長相「不想像蔣萬安XD」　共洗鴛鴦浴：他很喜歡＞／／／<

小S具俊曄「跳國標」迎接對方　花式互捧他讚她好美

小S具俊曄「跳國標」迎接對方　花式互捧他讚她好美

重機直行撞上轉彎車　2人飛躍車頂倒路中！

重機直行撞上轉彎車　2人飛躍車頂倒路中！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面