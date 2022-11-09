劉寶傑大驚：「鎖定高虹安」是民進黨精密計算　二元論的善惡戰爭

▲劉寶傑大驚表示，民進黨鎖定高虹安爭議，是經過精密計算的結果。（圖／記者蘇晏男攝）

記者林彥臣／綜合報導

今年的縣市長選舉，大部分的候選人都感到選情很冷，反而過去很少被關注的新竹市，是少數將選情炒熱的地區。對此政論名嘴李正皓分析，其實民進黨做過很多次分析，才鎖定高虹安。主持人劉寶傑大驚，原來主打高虹安的爭議，是民進黨精密計算的結果。

李正皓在新聞節目《關鍵時刻》分析，過去沒有人覺得新竹市一個非常重要的選區，但是這一次選戰打一打，變成新竹市是民進黨最後的生死盤，因為民進黨打選戰，需要一個「壞人」、「敵人」、「稻草人」。

▲李正皓舉例，2020年民進黨主打韓國瑜，就是一個類似的案例。（圖／記者湯興漢攝）



李正皓舉例，2014年民進黨操作連勝文，把連勝文打到亂七八糟，就外溢到其他縣市，2020年打韓國瑜，也操作成功。

李正皓接著說，其實民進黨這次測試過很多人，最初先測試張善政，質疑跟農委會有關的科技補助案，另外測試蔣萬安、測試過鍾東錦黑道爭議、測試過謝國樑的金流問題、測試到最後就發現高虹安。

劉寶傑大驚表示，原來高虹安對民進黨的支持者，最有仇恨值！他們找出高虹安，不是情緒、不是隨機，是精密計算的結果！

▲李正皓指出，高虹安被民進黨選到，也是很倒楣。（圖／記者屠惠剛攝）



李正皓補充，其實高虹安也是倒楣，如果蔣萬安像當年的連勝文一樣不耐打，一打就垮變成笑柄，根本沒有人討論高虹安，她很可能就輕騎過關，但偏偏測試到最後，最有效的就是高虹安。

劉寶傑得出結論表示，如果是打總統大選，就打「抗中保台」把中國當敵人，可是打地方選舉，要有一個候選人是敵人，所以民進黨是二元論，是「善惡的戰爭」。

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