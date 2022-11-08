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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

49歲鄭運鵬喊「小時候就看魔獸打球」！年齡差距被酸爆

▲民進黨桃園市長候選人鄭運鵬出席1200北北基桃交通政見發表會。（圖／記者林敬旻攝）

▲鄭運鵬在臉書上PO文，指稱自己「從小就看過魔獸在魔術隊打球」。（資料照／記者林敬旻攝）

記者柯振中／綜合報導

NBA超級明星中鋒「魔獸」霍華德（Dwight Howard）加盟T1職籃桃園永豐雲豹，民進黨桃園市長候選人鄭運鵬也在臉書表示歡迎，不過其中說出了一句話，讓不少人出言質疑，難道是坐時光機看球，瞬間成為討論話題。

鄭運鵬在臉書表示，他「從小就看過魔獸在魔術隊打球」，並稱讚對方的肌肉、身材相當有優勢，幾乎就是瘦版的歐尼爾（前NBA球星，有俠客之稱），同時還標註了「歡迎魔獸來桃園」的標籤。

▲▼霍華德。（圖／CFP）

▲霍華德的年齡比鄭運鵬還小13歲。（圖／CFP）

不過，貼文曝光後，引起了熱烈討論，因為鄭運鵬今年49歲，霍華德則只有36歲。而霍華德加入NBA是2004年的事情，往回推算年紀，當時鄭運鵬應該是31歲，與貼文當中的「從小就看過」顯然有些不同。

▲▼鄭運鵬歡迎魔獸。（圖／翻攝臉書／鄭運鵬）

▲鄭運鵬歡迎魔獸，卻引起網友嘲諷。（圖／翻攝臉書／鄭運鵬）

許多網友留言嘲諷，「你是坐時光機看球」、「從小？而且Howard不瘦吧，狀版歐尼爾還差不多」、「你13歲時，魔獸才剛從產房被護士抱出來」、「不要說看魔獸打球，連打魔獸都不可能」、「拜託正常一點好嗎？你的小時候是幾歲啊？這樣很有趣很幽默嗎？會不會太扯了！」

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