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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

館長直球對決「中國鵬」爭議　鄭運鵬：因為經歷過所以想突破

記者林彥臣／綜合報導

館長陳之漢在8日晚間的直播節目中，訪問桃園市長候選人鄭運鵬，在訪談中也相當直接提問「中國鵬」的爭議。對此鄭運鵬表示，就是因為當初從商遭遇這個經歷，所以後來不論身為在野黨或執政黨，都想要突破這個困境。

館長提問表示，「國民黨說你是『中國鵬』抗中保台都被你毀了，這一題你怎麼回答？」

▲▼館長專訪鄭運鵬，直球對決「中國鵬」的問題。（圖／翻攝自YouTube／帳號名稱）

▲館長專訪鄭運鵬，直球對決「中國鵬」的問題。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

鄭運鵬對此回答表示，國民黨比較親中，他們認為被對方文攻武嚇就應該示弱，這是他們對中國的立場，而國民黨對他過去經商的經歷，也都是看圖說故事。

鄭運鵬接著解釋，在10幾年前曾經經商過，之前的公司做出了有關「來電答鈴」的專利發明，他也是發明人之一，要去申請國際專利的時候，卻遭遇到台灣不是國際專利聯盟會員國的問題，所以申請的時候，就會被對方自己改成「中國台北」，這是申請國際專利就會遇到這個狀況，包括台灣很多科技大廠，申請專利都會遇到這種狀況。

鄭運鵬接著表示，遇到這樣的困境，後來不論是在野黨還是執政黨的時候，因為有這段人生經歷，才知道原來有這件事情，當然就希望想要突破，但是國民黨只要遇到中國就會比較軟弱。

▲▼館長專訪鄭運鵬，直球對決「中國鵬」的問題。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

▲鄭運鵬表示，當初去從商的時候，一度覺得自己再也不會從政。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

鄭運鵬說，申請專利已經是他任職那間公司的中後段時期，當初決定從商的時候，也因為經歷過紅衫軍、馬英九執政時期，民進黨士氣跌落谷底，一度想要放棄從政，後來因為公司想要走中國市場，也覺得自己身分不適合而且沒有用，但是自己對公司還是有責任，所以也幫忙申請專利，也的確有去過中國出差，但是因此牽扯出對岸軍系政治人物，甚至是跟習近平有關，也沒這麼神通廣大。

鄭運鵬最後強調，自己也沒有講出「台灣地區」、「大陸地區」的用語，自己的用語只會講台灣、大陸或中國，後來這間公司也讓其他更適合這間公司的團隊接手經營。

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