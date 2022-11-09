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鄭運鵬「從小看魔獸打球」遭酸爆！緊急滅火：他的NBA生涯很勵志

▲鄭運鵬今（22）日受訪時指出，張善政昨天抽中1號後說「桃園是第一名城市」，要讓桃園保持第一名，就是讓鄭文燦好成績繼續由他延續。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲鄭運鵬因為霍華德加入T1職籃桃園雲豹隊，於是PO文歡迎，言論卻引起爭議。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者柯振中／綜合報導

民進黨桃園市長候選人鄭運鵬歡迎魔獸霍華德（Dwight Howard）來台，特地在臉書發文，卻因為年齡引起爭議，而被網友狂酸。對此，鄭運鵬解釋，他開玩笑地說出「小時候」看霍華德打球，其實是他30出頭的時候，不曉得為何一堆人來洗留言。

鄭運鵬的言論引起爭議後，8日深夜再度在臉書PO文，他最早期看NBA與MLB時，還是老三台的周末轉播，當時是大鳥博德（Larry Joe Bird，前NBA球星）及魔術強森（Earvin Johnson Jr.，前NBA球星）競爭的末期，接著就是支持拓荒者滑翔人崔斯勒（Clyde Drexler，前NBA球星）的時代。

▲▼霍華德。（圖／CFP）

▲鄭運鵬表示，雖然霍華德與他看的年代相比，是新一代的成員，但對於目前而言，已經是前二代的長青前輩。（圖／CFP）

鄭運鵬說，對他這個年紀來說，霍華德雖然是新一代球員，但對於這個世代的球員，霍華德也算是前二代的長青前輩了，因此前一篇開玩笑地說「小時候」看魔獸在魔術打球，「那已經是2005年的事情了，當時我才30出頭～實在不了解一堆人來洗留言做什麼。」

鄭運鵬提到，雖然不敢說「懂NBA」，但他會看NBA，而霍華德的魔獸生涯是「勵志的故事」，雖然現在看得比較少，但他還是滿喜歡霍華德，「#歡迎魔獸來桃園#謝謝雲豹請魔獸。」

之所以會引起爭議，是因為鄭運鵬8日稍早發文，指稱他「從小就看過魔獸在魔術隊打球」，稱讚對方的肌肉與身材相當有優勢，幾乎是瘦版的歐尼爾，但鄭運鵬的年紀比霍華德大了約13歲，讓外界對「從小就看過」的說法感到好奇。

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