兩岸若開戰？　蔣萬安表態：當然願意站上第一線捍衛國家

▲蔣萬安 。（圖／記者黃克翔攝）

記者崔至雲／台北報導

民進黨台北市長候選人陳時中7日指出，隱形戰爭已開始，但國民黨候選人蔣萬安，沒有辦法拿出跟基輔市長Vitali Klitschko一樣堅定的態度，對共軍軍演繞台不聞不問。蔣萬安今（8）日在節目上指出，當國家需要的時候，當然願意站上第一線捍衛國家。

蔣萬安今日接受《新聞面對面》訪問，主持人謝震武提到，陳時中日前一直提到，他不如基輔市長，如果真的不幸到了需要上戰場的那天，叫你拿槍上戰場，你的態度就是？蔣萬安馬上講說，「當然願意」，當國家需要的時候，每一個人都應該要站上第一線捍衛這個國家。

謝震武也提到，蔣日前在辯論上提到「綠共一家親」，外界馬上聯想到兩岸關係，但兩岸之間真的都不希望兵戎相見，蔣的態度又是什麼？蔣萬安也說，保衛我們的土地、保衛國家，這無庸置疑，對於兩岸的立場他非常堅定，就是恪遵中華民國憲法、堅定捍衛中華民國主權，而且確保台灣的民主自由法治，這樣的價值。

蔣萬安強調，兩岸的立場絕對不懼戰、不畏戰、不引戰，這是很基本的。現在台灣人民對於這片土地的熱愛，我們願意保衛這片土地，這不需要懷疑，但同樣的，中華民國是一個民主開放的國家，也是一個包容的社會，我們願意堅持能夠容納不同的意見、尊重媒體的言論自由，如果我們要堅守這樣的信念，台灣人願意守住這個家園，這不要有一絲的懷疑。

