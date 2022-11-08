獨／父愛噴發！陳其邁瑞豐夜市「深情抱嬰」玩起來　狂射10球

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市長陳其邁在選前倒數強化陸戰，8日晚間前往瑞豐夜市掃街，一進場就受到攤商跟民眾的歡迎，而且還有媽媽主動把不到一歲的嫩嬰拿來當「卡位理由」，順利取得跟陳其邁拍照的機會，走到投籃區，陳其邁也一時興起玩了起來，不過投籃技術似乎有點生疏了，讓他苦笑說：「好久沒練了」。

▲陳其邁抱到嫩嬰，整個父愛大噴發 。（圖／記者吳奕靖攝）

8日晚間八點陳其邁來到了瑞豐夜市，原本窄小的通道讓空間更窄了，因為搶著要握手、拍照的攤商跟民眾都想辦法湧進來，就是想擠到市長旁邊合影一張，眼看這個情況，一個媽媽抱著小嫩嬰，直喊著「市長，嬰兒想要跟你拍照」，果然贏得「媽媽保障名額」，順利卡位。

▲小嬰兒跟陳其邁市長兩人「四目對望」。（圖／記者吳奕靖攝）

不過這個媽媽也很有趣，直接就把不到一歲的嬰兒交給了陳其邁，只見陳其邁還滿有架勢，順手就接了過來，嫩嬰跟他還四目對望，陳其邁「父愛噴發」還把嬰兒處理的妥貼，連吭一聲都沒有，另類的幫媽媽完成合照心願。事後記者詢問這個媽媽為何要跟市長拍照，她說：「因為喜歡市長啊！這次拍到照片很開心。」

陳其邁被問到有多久沒抱到這麼小的小嫩嬰了？市長回答說：「嫩嬰喔！常抱啦！常抱啦！不過因為疫情關係就會少一點，疫情恢復正常，生活大家也一切如常，就口罩戴好，勤洗手就沒事。」

▲陳其邁玩性大發，主動玩起了投籃遊戲。（圖／記者吳奕靖攝）

陳其邁抱嫩嬰是挺熟練，但是投籃這件事似乎就有點生疏。他走到投籃遊戲區「一時興起」就投球，第一顆出手就「肉包」，但是第二顆就進了，整個過程投10顆進7顆，命中率達7成，他說很久沒投籃了，現在都公務纏身，以前是打桌球；記者追問「對今天投籃滿意嗎」？他頓了一下回應「還可以啦！差強人意再給我一點時間，我一定會百發百中。」

瑞豐夜市掃街行程，陳其邁「放得」很開，不像早上掃街時，內心擔憂，還跟媒體表示已經請警察局長儘速破案，讓高雄市民安心。而他在晚間6點多時，有接獲高雄市警察局長林炎田的報告，表示涉嫌在大寮開槍的嫌犯已經在台東落網，陳其邁才會投藍稍稍讓自己「放鬆一下」心情。

▲瑞豐夜市的攤商主動送上「肉粽」，預祝陳其邁包中 。（圖／記者吳奕靖攝）